Στην Κυπριακή Δημοκρατία θα βρίσκεται αύριο, Τρίτη (15/11) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο 17ο ετήσιο Συνέδριο του περιοδικού «The Economist», με θέμα «Working towards a secure environment for sustainable recovery», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο πάνελ με θέμα συζήτησης «Can the potential of peace and co-operation prevail in the Eastern Mediterranean? – Adherence to the international law: Is it a sufficient condition for peace in the region?» (Μπορεί η προοπτική της ειρήνης και της συνεργασίας να επικρατήσει στην Ανατολική Μεσόγειο; – Τήρηση του διεθνούς δικαίου: Είναι επαρκής προϋπόθεση για την ειρήνη στην περιοχή;)

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο κ. Δένδιας θα έχει συνομιλίες με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο περίπου στις 13:20.

Αναμένεται επίσης να συζητηθεί η συνεργασία σε πολυμερή σχήματα, καθώς και τα αποτελέσματα του σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου θα συζητηθεί το ζήτημα των Βαρωσίων.

Οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τον συντονισμό σε όλα τα θέματα, όπως οι εξελίξεις σε Κυπριακό και Ανατολική Μεσόγειο.