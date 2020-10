Μάνφρεντ Βέμπερ: Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει πια στην Τουρκία

Πλήρη στήριξη στην έκκληση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ευρωπαϊκή συνοχή απέναντι στις ενέργειες της Τουρκίας που αφορούν τα Βαρώσια, το Ορούτς Ρέις και την Ανατολική Μεσόγειο, εξέφρασε σε μήνυμά του στο Twitter o Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει πια στην Τουρκία. Πλήρης στήριξη στον Κ. Μητσοτάκη και στην έκκλησή του για ευρωπαϊκή συνοχή. Έχουμε προειδοποιήσει πολλές φορές. Τώρα είναι η ώρα να ενεργήσουμε κατά του προέδρου Ερντογάν και των παραβιάσεών του, του διεθνούς δικαίου. Βαρώσια, Ορούτς Ρέις, Ανατολική Μεσόγειος», γράφει Manfred Weber, στο μήνυμά του στο Twitter και αναδημοσιεύει την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την δήλωσή του προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

On #Turkey the time has come to say enough is enough. Full support for @kmitsotakis his call for European coherence. We have warned many times. Now is the time to act against #Erdogan and his breaches of international law. #Varosha #orucreis #EastMed https://t.co/tbrqQUG4X6

— Manfred Weber (@ManfredWeber) October 15, 2020