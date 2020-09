Ο Ερντογάν μηνύει ελληνική εφημερίδα

Μήνυση κατά ελληνικής εφημερίδας καταθέτουν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, οι δικηγόροι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η μήνυση αφορά το πρωτοσέλιδο προηγούμενων ημερών με τίτλο «Άντε γαμ... κ. Ερντογάν», το οποίο χαρακτηρίζουν «ποταπό».

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας καταδίκασε με σχετική ανακοίνωση την Παρασκευή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του Tύπου είναι απολύτως κατοχυρωμένες στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση αποχής από ύβρεις έναντι της προσωπικότητος οιουδήποτε ατόμου, κατά μείζονα λόγο ξένων ηγετών. Η χρήση υβριστικών εκφράσεων απάδει προς τον πολιτικό πολιτισμό της χώρας μας και δεν μπορεί παρά να καταδικάζεται».

#BREAKING Turkish president’s lawyers file criminal complaint against those in charge of Greek newspaper which run despicable headline about Erdogan

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 21, 2020