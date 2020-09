Διακοπή ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία ζητεί και πάλι η Αυστρία

Οι τουρκικές παραβιάσεις αλλά και οι σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχαν σήμερα οι καγκελάριοι της Αυστρίας και της Γερμανίας Σεμπάστιαν Κουρτς και Άνγκελα Μέρκελ με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Από την Ομοσπονδιακή Καγκελαρία στη Βιέννη σημειώνεται, ότι στην τηλεδιάσκεψη η Αυστρία ζήτησε και πάλι να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία, αίτημα, που σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει και η Σλοβακία.

Άλλες τρέχουσες κρίσεις, όπως η κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόρια στη Λέσβο, η νέα διαμάχη σχετικά με τη συμφωνία Brexit, η κατάσταση στη Λευκορωσία ή η υπόθεση του Ρώσου επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι δεν υπήρξαν θέματα της τηλεδιάσκεψης και, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ, δεν θα τεθούν κατά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

Good videoconference w @eucopresident and Chancellor Angela Merkel @RegSprecher in order to prepare the next #EUCO. We discussed how we can react to #Turkey’s violations of international law, our relations with #China as well as other possible topics. pic.twitter.com/njM1HSiOPc

