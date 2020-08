Νέος τουρκικός χάρτης του Oruc Reis – Προαναγγέλλει έρευνες δίπλα από την Κάρπαθο

Νέο προκλητικό χάρτη έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter, ο Τούρκος διπλωμάτης Çağatay Erciyes χθες τα μεσάνυχτα, δείχνοντας πού βρίσκεται το Oruc Reis. Το πλοίο βρίσκεται 300 χλμ. νότια της Αττάλειας κι εντός των ορίων της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου.

Στον χάρτη, σύμφωνα με το sigmalive.com, απεικονίζεται η δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας του σεισμικού ερευνητικού σκάφους, το οποίο σύμφωνα με την Άγκυρα πλέει εντός της υφαλοκρηπίδας της χώρας και στα σύνορα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μέσω του χάρτη, το τουρκικό ΥΠΕΞ προαναγγέλλει έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή, που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, δίπλα από την Κάρπαθο.

Το Tweet του Τούρκου διπλωμάτη αμφισβητεί επίσης την επήρεια της ΑΟΖ του Καστελλορίζου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) August 10, 2020