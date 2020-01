Τραμπ σε Ερντογάν: Βρείτε τα με την Ελλάδα, λύστε τις διαφορές σας στην Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Αμερικανός, πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας, συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία.

Ο Λευκός Οίκος να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, Τζαντ Ντιρι, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας «συζήτησαν την ανάγκη να σταματήσει κάθε ξένη εμπλοκή αλλά και να διατηρηθεί η κατάπαυση πυρός στη Λιβύη».

Today, @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The two leaders discussed the need to eliminate foreign interference and maintain the ceasefire in Libya. The leaders agreed that the violence being carried out in Idlib, Syria must stop.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) 28 Ιανουαρίου 2020