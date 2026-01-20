Ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών βρίσκονται από σήμερα Αθήνα και Άγκυρα, στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης για τον Πολιτικό Διάλογο και τη Θετική Ατζέντα.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται στον χώρο του υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα η 5η συνάντηση της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου. Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υποδέχεται τον Τούρκο ομόλογό της, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, σε μια προσπάθεια διατήρησης των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Η σκυτάλη θα περάσει αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος θα συναντηθεί με τον κ. Μποζάι για τον 9ο γύρο της «Θετικής Ατζέντας», εστιάζοντας σε θέματα χαμηλής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας.