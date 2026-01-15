Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της από 14 Απριλίου 2022 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία” (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.), ήδη μετονομασθείσας σε “HELLENIC TRAIN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (HELLENIC TRAIN A.E.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών».

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου όπου ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία με τη θετική ψήφο της ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η Νίκη επιφυλάχθηκαν για την τελική τους τοποθέτηση σήμερα στην Ολομέλεια, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν.

Στο σχέδιο νόμου, επίσης, έχει κατατεθεί και μια υπουργική τροπολογία με διατάξεις σχετικά με την αναμόρφωση του καθεστώτος και λειτουργίας των δημόσιων υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 της προθεσμίας περί λήψης έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, την χρηματοδότηση έργου του δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ.