«Σοβαρά εκτεθειμένο βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ μετά τις αποκαλύψεις της ιστοσελίδας protothema.gr, σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)του Νίκου Μπουνάκη, αναπληρωτή γραμματέα αγροτικού τομέα του, καθώς παραπέμπουν σε μηχανισμό παράτυπης απόσπασης μεγάλων αγροτικών επιδοτήσεων από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για τα στοιχεία που αφορούν την “αμαρτωλή” υπόθεση της λίμνης Κάρλα που ήδη έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ».

Κατά τις ίδιες πηγές, «οι αποκαλύψεις είναι συνταρακτικές και ο “πρωταγωνιστής” κ. Μπουνάκης που καταθέτει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής οφείλει να απαντήσει με σαφήνεια.

Αναμένουμε από τους βουλευτές-μέλη της Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, εξαντλώντας την αυστηρότητα που επιδεικνύουν σε άλλους μάρτυρες και στο πρόσωπο του Νίκου Μπουνάκη.

Επιπλέον, καλούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν γνώριζε για τη δράση του στελέχους του ή αν τώρα που το πληροφορήθηκε θα προχωρήσει στην αποπομπή του ή θα επιλέξει να τον καλύψει», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.