Ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντί του, με αφορμή το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, ο Νίκος Καρανίκας ξεκαθάρισε ότι «αγαπάει όλους τους πρώην συντρόφους του», αλλά τούς άσκησε κριτική, όπως και τον πρώην πρωθυπουργό.

«Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, όπως πριν ένα αιώνα, δεν πήραν χαμπάρι, ότι ο κόσμος άλλαξε», είπε προσθέτοντας ότι χωρίζονται σε τρεις γενιές.

«Πριν το 2015 οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 2015 με ’19 τον οδήγησαν στην παραίτηση. 2019 με ’23 στις ήττες. Δηλαδή πράγματι ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο», είπε στον Status FM 107.7.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε «ανερμάτιστο» και «τιτλολάτρη» τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας:

«Κοιτάξτε, ο Τσίπρας έχει κάποιες αδυναμίες. Η αδυναμία του είπαμε είναι να επιλέγει. Γιατί είναι αδυναμία να επιλέγει; Γιατί επιλέγει τίτλους, είναι τιτλολάτρης. Είδε καθηγητή Πανεπιστημίου, “ουάου”. Χ… η φοράδα στ’ αλώνι αγαπητέ μου. Καθηγητής Πανεπιστημίου δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου. Και επειδή κάποιοι είναι καθηγητές, τι σημαίνει, ότι είναι πολιτικοί; Θέλετε να δούμε λίγο; Έβαλε υπουργούς ένα κάρο καθηγητές. Ένας δεν έκανε σοβαρή δουλειά».