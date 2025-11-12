Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στις 11 και 12 Νοεμβρίου στη Χίο, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα «Ελευθέρια».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Χίο, ο Υπουργός συνοδευόμενος από τον βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη και τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλο, επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χρήστος Τσιαχρής.

O υπουργός παρέστη στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, τα οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. κ. Μάρκος.

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης είχε συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, τους Διευθυντές Υπηρεσιών, τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου, τους Διευθυντές των Κέντρων Υγείας Χίου και Πυργίου, τους Συλλόγους νοσοκομειακών ιατρών, νοσηλευτών και εργαζόμενων του νοσοκομείου, τους Συλλόγους Νεφροπαθών και Καρκινοπαθών καθώς και με το Εργατικό κέντρο Χίου. Ο υπουργός Υγείας αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, κατέγραψε όλα τα αιτήματα και δεσμεύτηκε να τα εξετάσει.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων: «λέτε ότι εγκαινιάζουμε τα ΤΕΠ με ένα μόνιμο ιατρό. Τις επόμενες ημέρες έρχεται ένας ακόμη και σύντομα θα γίνουν και άλλες προσλήψεις. Για πρώτη φορά το νοσοκομείο της Χίου έχει 100% κάλυψη σε ειδικευόμενους ιατρούς. Κανένας ειδικευόμενος δεν επιλέγει να πάει σε ένα κακό νοσοκομείο. Το γεγονός ότι έχουμε πλήρη κάλυψη, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ποιότητας του νοσοκομείου. Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα επιτρέψει την προώθηση μέσω ΕΣΠΑ των κτηριακών παρεμβάσεων στην Παθολογική Κλινική. Παρά τις διαμαρτυρίες στην είσοδο από διάφορους μονίμως διαμαρτυρόμενους, μέσα στο νοσοκομείο συναντήσαμε τους πάντες, όλους τους Συλλόγους Εργαζομένων. Η γενική εικόνα του νοσοκομείου είναι εξαιρετική. Θα γίνει ακόμα καλύτερη με τις νέες προσλήψεις που θα κάνουμε το 2026. Τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ πήγαν εξαιρετικά καλά. Είμαι υπερήφανος για το νοσοκομείου Χίου».

Ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης δήλωσε: «ευχαριστούμε τον Υπουργό που παρά τους επαγγελματίες διαδηλωτές, ήρθε, άκουσε και βρήκε λύσεις εκεί που υπήρχανε δυνατότητες βελτίωσης. Είμαι αισιόδοξος για το νοσοκομείο και σήμερα και στο μέλλον».

Την προηγούμενη μέρα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, τον Δήμαρχο Ψαρών Κώστα Βρατσάνο και τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλό, επισκέφτηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Ψαρών, στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικής αξίας 2,1 εκατ. ευρώ. Στα νέα έργα που υλοποιούνται, περιλαμβάνονται και πέντε νέες πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες που θα στεγάσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Περιφερειακού Ιατρείου των Ψαρών. Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να επισκεφτεί και το νέο μόνιμα πλωτό ασθενοφόρο που λειτουργεί εδώ και ενάμιση μήνα στο νησί και καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς ασθενών.

Στο τέλος της επίσκεψής του, ο κ. Γεωργιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κάνουμε στο ΕΣΥ είναι το νέο κέντρο υγείας Ψαρών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα έργο που κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια, αλλά που αλλάζει τα πάντα για τα Ψαρά. Το έργο νομίζω είναι μοναδικό στην ιστορία αυτού του νησιού τα 200 χρόνια του Ελληνικού Κράτους. Θα μείνει για πάντα. Περισσότερες θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και πέντε πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες για το προσωπικό μας, ώστε να μπορούν να έχουν εκτός από τα οικονομικά κίνητρα που θεσπίσαμε και τα καινούρια που θα ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες, και αξιοπρεπή καινούρια δωρεάν κατοικία εδώ. Η Ελλάδα χρωστά στα Ψαρά. Χρωστά πολλά. Και εμείς ως Κυβέρνηση θέλουμε να επιστρέφουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος αυτό που τους οφείλουμε».

Ο βουλευτής της Χίου Νότης Μηταράκης δήλωσε: «Η στήριξη της ακριτικής Ελλάδας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια. Πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή ψηφίσαμε την επαναφορά του νησιωτικού ΦΠΑ στα Ψαρά. Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τους μόνιμους κατοίκους. Πριν 1,5 μήνα ο Υπουργός Υγείας μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας έστειλε στα Ψαρά ένα μόνιμο πλωτό ασθενοφόρο και τώρα βλέπουμε την πολύ μεγάλη πρόοδο στο ιατρείο που θα καλύψει πλέον για πάρα πολλά χρόνια τις ανάγκες των Ψαρών, αλλά και τις ανάγκες στέγασης των γιατρών, που ξέρουμε ότι είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο σε νησιά όπως τα Ψαρά».

Ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Βρατσάνος δήλωσε: «είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί το έργο θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες. Ένα έργο από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει στο νησί και νομίζω, όπως είπε και ο κος Υπουργός, αλλάζει πραγματικά το θέμα υγείας στα Ψαρά. Το πλωτό ασθενοφόρο εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας όλων των κατοίκων και μόνο να το βλέπεις εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ψυχολογικό κομμάτι έχει μεγάλη σημασία, αλλά και το πρακτικό κομμάτι, ότι σε μισή ώρα με 40 λεπτά περίπου μπορεί να μεταφερθεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη δίπλα στη Βολισσό και να έχει άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο της Χίου. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό».

Νωρίτερα, την ίδια μέρα ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Βολισσού, όπου από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου, έχει μεταβεί κλιμάκιο πνευμονολόγων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού από το Κέντρο Υγείας του Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιήσει δράσεις ελέγχου της αναπνευστικής υγείας των κατοίκων.