Στα 51 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, «της μεγαλύτερης κομματικής νεολαίας στην Ευρώπη!», αναφέρεται η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook.

Όπως γράφει στην ανάρτησή της, «έχοντας έντονη επαγγελματική δραστηριότητα ως πολιτικός μηχανικός, επέλεξα να αφιερώνω τον ελεύθερο χρόνο μου στη νεολαία.

Εκλέχθηκα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας από το 2004 έως το 2010 και έμαθα τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης και να θέλεις να εργαστείς για να αλλάξεις τον κόσμο!

51 χρόνια στη σωστή πλευρά της ιστορίας, η #ΟΝΝΕΔ αναδεικνύει πολιτικούς, υπηρέτες της πατρίδας, εμπνέει, ανανεώνει!

Οι νέοι άνθρωποι είναι σήμερα πιο χρήσιμοι από ποτέ, ως βασικοί πρωταγωνιστές στην εξυγίανση, στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της Ελλάδας μας!

Αλλάζουμε καθημερινά, κάθε τι που δεν μας αρέσει, για να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας τη χώρα που τους αξίζει».