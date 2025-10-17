Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ στα 51 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, «της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας στη χώρα μας, τη νεολαία την οποία υπηρέτησα», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οι αγώνες μας για την παράταξη, από τα νεανικά μας χρόνια μέχρι σήμερα, είναι οι ισχυροί δεσμοί που ενώνουν το χθες με το σήμερα» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.