Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, την πρόσκληση που απηύθυναν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς την Ελλάδα και την Κύπρο για να συμμετάσχουν στη σύνοδο για τη Γάζα, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Μιλώντας στο Action24, η κυρία Λατινοπούλου τόνισε ότι η επιλογή των δύο ηγετών να καλέσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη αποτελεί θετικό γεγονός, ωστόσο υπογράμμισε πως η Ελλάδα πρέπει να ενεργεί με βάση τα δικά της εθνικά συμφέροντα.

«Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ ήθελαν τον Μητσοτάκη και τον Χριστοδουλίδη και αυτό είναι θετικό. Από την άλλη, η Ελλάδα πρέπει να πηγαίνει και εκεί που η ίδια θέλει. Ο Νετανιάχου ήθελε Ελλάδα και Κύπρο για να μπει στο μάτι του Ερντογάν. Για να τον στριμώξουν τους ήθελαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» επανέλαβε τη θέση της υπέρ της ενίσχυσης των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, επισημαίνοντας πως η Νέα Δημοκρατία δεν είχε δείξει ανάλογη στάση στο παρελθόν.

«Έχω τονίσει ότι πρέπει να γίνει ισχυρότερη η σχέση με το Ισραήλ. Δεν είδα να τη θυμούνται στη ΝΔ όταν έφερναν πίσω με τα χρήματά μας τους ακτιβιστές από τον στολίσκο στη Γάζα», σημείωσε.

Παράλληλα, η κυρία Λατινοπούλου εξήρε τον ρόλο του Νετανιάχου και του Τραμπ, αποδίδοντάς τους τα εύσημα για τη λήξη του πολέμου.

«Τεράστιο μπράβο σε Νετανιάχου και Τραμπ, η λήξη του πολέμου ήταν το ζητούμενο και ευτυχώς που υπήρξαν αυτοί οι ηγέτες», δήλωσε, εκφράζοντας ταυτόχρονα επικριτικά σχόλια για όσους, όπως είπε, δεν χαίρονται με το τέλος της σύγκρουσης.

«Δεν βλέπουμε χαμόγελα και χαρά από τους αριστερούς δήθεν αλληλέγγυους που σήκωναν τις παλαιστινιακές σημαίες. Αυτοί γιατί δεν χαίρονται; Δεν τους ένοιαζε να τελειώσει ο πόλεμος, αυτοί ψάχνουν προβλήματα, δεν θέλουν λύσεις», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου επανέλαβε ότι η «Φωνή Λογικής» στήριξε εξαρχής την ειρηνική επίλυση της κρίσης.

«Εμείς από την αρχή θέλαμε ειρήνη. Είναι ντροπή να μην χαίρονται και να κλαίνε οι αριστεροί που φώναζαν τόσο καιρό το “free Palestine“», κατέληξε.