Στην Ολομέλεια της Βουλής έρχεται σήμερα προς συζήτηση και έγκριση η πρόταση απόκτησης και τέταρτης φρεγάτας τύπου Belh@rra, που θα συνδράμει στον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού. Μια πρόταση που αναμένεται προφανώς να εγκριθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το έναυσμα στα ναυπηγεία της Naval Group, που εδρεύουν στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας, για την κατασκευή του πλοίου – η παράδοσή της αναμένεται περίπου 3 χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η συγκεκριμένη φρεγάτα όμως, που θα πάρει το όνομα «Θεμιστοκλής» θα κατασκευαστεί κατά 75% στη Γαλλία και κατά 25% στα ελληνικά ναυπηγεία, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την εγχώρια βιομηχανία και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας καθώς θα απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό για το διάστημα που θα κατασκευάζονται τα καίριας σημασίας τμήματα του σκάφους.

Παράλληλα σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας αναμένεσαι να γίνει μνεία και για τον εκσυγχρονισμό των τριών προηγούμενων φρεγατών που ναυπηγούνται από τη Naval Group καθώς θα φέρουν ακόμη πιο αναβαθμισμένα όπλα σε σχέση με αυτά που είχαν προαποφασιστεί. Θυμίζουμε ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης δηλώνοντας στην εισαγωγική του τοποθέτηση πως «φέρνουμε στη Βουλή την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belh@rra, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε επίσης σε συζητήσεις, όπως έχετε ενημερωθεί, και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση 2+2 ακόμα φρεγατών, που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, από τους γείτονές μας. Όλα αυτά, νομίζω, συνιστούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική, ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα πεδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεκμαίρεται πια από όλα τα δεδομένα και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναδεικνύεται από όλους μας, σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας».

Πρώτα θα παραλάβουμε τη φρεγάτα Belh@rra «Κίμων»

Η πρώτη φρεγάτα Belh@rra που θα παραλάβουμε, θα είμαι ο «Κίμων» που θα πλέει στα νερά της χώρας μας πριν το τέλος Δεκέμβριο του 2025, καθώς υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση μερικών μηνών. Οι επόμενες δύο, ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων», είχαν σχεδιαστεί να ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό μέσα στο 2026. Ωστόσο, η απόφαση να υποστούν σημαντικές μετατροπές ώστε να φέρουν πυραύλους cruise τύπου MdCN – γνωστούς ως Scalp Naval – με επιχειρησιακή εμβέλεια έως και 1.400 χιλιόμετρα μακριά, αναμένεται να μεταθέσουν την παράδοση της τρίτης φρεγάτας πιθανόν εντός του 2027. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν σύμφωνα με πληροφορίες κυρίως την εγκατάσταση κάθετων εκτοξευτήρων και την προσαρμογή του πλοίου για τη φιλοξενία στρατηγικών όπλων.

Τέλος αναφορικά με τις ιταλικές φρεγάτες που επιθυμούμε να αποκτήσουμε, πριν από 10 μέρες στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού ανέβηκαν στην «Carlo Bergamini» (F-590), λίγο πριν αυτή αποπλεύσει από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας όπου βρέθηκε. Η αυτοψία έγινε εν πλω και είχε στόχο να αποκτήσει η ελληνική πλευρά μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του πλοίου, που συγκαταλέγεται στα υποψήφια για να ενταχθούν στον στόλο μας μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για φρεγάτα γενικών καθηκόντων τύπου FREMM που διαθέτει πυροβόλο OTO Melara των 127 χιλιοστών, σύστημα κάθετης εκτόξευσης πυραύλων τύπου Sylver A50 με 16 κελιά για πυραύλους Aster 30, σύγχρονο ραντάρ KRONOS Grand Naval και σόναρ γάστρας. Έχει επίσης την πρόβλεψη για να αποκτήσει στο μέλλον και συρόμενο σόναρ, κάτι που αυξάνει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες.

Πάντως το συγκεκριμένο πλοίο δεν πρόκειται να αποδεσμευθεί από το ιταλικό ναυτικό πριν το τέλος της δεκαετίας. Γι’ αυτόν τον λόγο η επίσκεψη των Ελλήνων αξιωματικών είχε περισσότερο τυπικό χαρακτήρα. Σειρά τώρα θα έχει ο έλεγχος κάποια στιγμή και της δεύτερης ιταλικής φρεγάτας που ενδιαφερόμαστε να αποκτήσουμε, της «Virginio Fasan». Αυτή έχει σχεδιαστεί για ανθυποβρυχιακές αποστολές (τύπου ASW) και είναι εξοπλισμένη με το σύστημα CAPTAS-4, που θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματικό στην υποβρύχια επιτήρηση και δράση. Επιπλέον, φέρει δύο πυροβόλα OTO 76/62 χιλιοστών STRALES, σόναρ γάστρας, ηλεκτρονικά αντίμετρα και χώρους για τη μεταφορά και επιχειρησιακή χρήση δύο ελικοπτέρων τύπου NH90 ή MH-60R.