«Από το πρωί, τα τηλέφωνα στη γραμμή 1566 έχουν πάρει φωτιά, όπως έμαθα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντική -για τον ίδιο- τη σημερινή ημέρα, καθώς τέθηκε σε λειτουργία το νέο ψηφιακό σύστημα για το κλείσιμο ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Όπως πρόσθεσε, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις για τους Έλληνες.

Ο υπουργός ανέφερε ότι προστέθηκαν άλλα 7 εκατομμύρια ιατρικά ραντεβού ετησίως, στα ήδη 30 εκατομμύρια που ήταν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, και αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του χρόνου στις λίστες αναμονής των ασθενών, περιορίζοντάς τον στις τρεις μέρες από τους τρεις μήνες που περίμεναν μέχρι σήμερα.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ γράφει πως αφορμή για τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη στάθηκαν οι αιχμές του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά για ΕΣΥ που καταρρέει, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του σχετικά «με την έλλειψη καθολικά προσβάσιμης φαρμακευτικής πληροφόρησης για Άτομα με Αναπηρία και την ανάγκη αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων τύπου QR κωδικών που παραπέμπουν σε προσβάσιμο περιεχόμενο».

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα. Ξεκίνησε μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις και ίσως και η σημαντικότερη για τον κόσμο. Στο findmydoctor.com.gr ή στο My Health APP μπορείς να κλείσεις ραντεβού με οποιοδήποτε γιατρό νοσοκομείων του ΕΣΥ, οποιασδήποτε ειδικότητας, μέσα από το κινητό σου τηλέφωνο εύκολα, δωρεάν και γρήγορα για όλη την Ελλάδα και στα 127 νοσοκομεία του ΕΣΥ», τόνισε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε:

«Δεν κάναμε απλώς ένωση σε μία πύλη όλων των διαθεσίμων ραντεβού, όλων των γιατρών του ΕΣΥ, αλλά με τον τρόπο που το οργανώσαμε προσθέσαμε -στα προσφερόμενα ως χθες 30 Σεπτεμβρίου τρία εκατομμύρια ετησίως ραντεβού- άλλα 7 εκατομμύρια ραντεβού. Δηλαδή, υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού, και έτσι, ενώ πριν, αν σε ένα νοσοκομείο τούς λέγαμε ελάτε σε τρεις μήνες, τώρα τους λέμε ελάτε σε τρεις μέρες. Αν μπουν σήμερα στην πλατφόρμα θα κλείνουν μετά από τρεις μέρες. Αυτή είναι πραγματική μεταρρύθμιση για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Όπως έμαθα σήμερα το πρωί, στο 1566 από το πρωί έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα».

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, «αρχές του 2024 είχαμε αναμονές για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ από το 2017. Υπήρχε ασθενής που περίμενε από το 2017 στην ενιαία λίστα χειρουργείου επτά χρόνια. Σήμερα ο αρχαιότερος ασθενής που περιμένει είναι Δεκέμβρης του 2024, είμαστε κάτω από χρόνο».

«Εμένα με βρίζουν όλοι, όλη μέρα. Πώς εξηγείτε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η υγεία παντού πάει καλύτερα, γιατί το ΕΣΥ όχι μόνο δεν πάει χειρότερα αλλά πάει πολύ καλύτερα όσο και να παρουσιάζεται η εικόνα ότι καταρρέει».

Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Παππά σχετικά με την καθολικά προσβάσιμη φαρμακευτική πληροφόρηση για Άτομα με Αναπηρία, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν όλα τα φαρμακευτικά κουτιά QR.

«Όχι μόνο προτίθεμαι να μπουν τα QR σε όλες τις συσκευασίες των φαρμάκων, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν. Αυτήν τη στιγμή είμαστε στη μεταβατική περίοδο όπου όλες οι συσκευασίες φαρμάκων αλλάζουν. Έχουν περιθώριο μέχρι τέλος του χρόνου οι εταιρείες να το κάνουν και μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα φαρμάκων με τα παλιά κουτιά. Οι παλιές ταινίες ασφαλείας πάνω στα φάρμακα που υπάρχουν καταργούνται και αντικαθίστανται με QR. Τα καινούργια φάρμακα που πωλούνται στα φαρμακεία από τις 8 Φεβρουαρίου και μετά πρέπει να είναι υποχρεωτικά με QR», διευκρίνισε.

«Ο ΕΟΦ έκανε την τελευταία παραγγελία ταινιών ασφαλείας της ιστορίας του πριν από λίγες μέρες και ήταν πολύ μικρή. Μέσα στην υποχρέωση των εταιρειών για το QR που φτιάχνουν είναι να έχουν και όλα τα συστήματα. Είναι ευρωπαϊκή Οδηγία που έχουμε ενσωματώσει για τα Άτομα με ειδικές Ανάγκες», επεσήμανε.

Ακόμα, ο κ. Γεωργιάδης υπεραμύνθηκε της λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων υπογραμμίζοντας ότι «χάριν αυτών πάρα πολλοί συμπολίτες μας που περίμεναν πάνω από τέσσερις μήνες για να έχουν τη χειρουργική τους επέμβαση σήμερα δεν περιμένουν».

«Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ενώ είχαμε 88.000 αναμονές άνω των τεσσάρων μηνών στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, όταν ανέλαβα το υπουργείο και δεν λειτουργούσαν απογευματινά χειρουργεία, σήμερα είναι 31.000, άρα πάνω από 50.000 συμπολίτες μας που περιμένανε για πολύ μέσα στον χρόνο, πλέον έχουν χειρουργηθεί και οι υπόλοιποι περιμένουν πολύ λιγότερο», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.