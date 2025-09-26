Αναταράξεις επικρατούν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με τη «μουρμούρα» να εντείνεται μετά τα τελευταία ευρήματα των δημοσκοπήσεων και τις δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος που ζητούν αλλαγή στρατηγικής και ουσιαστικό διάλογο.

Η δημοσκοπική «βελόνα» που παραμένει σχεδόν κολλημένη ήταν στο επίκεντρο της κριτικής του Παύλου Γερουλάνου. Σημειώνεται πως στην πρόσφατη μέτρηση της GPO το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 12,3%, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται στο 10,4% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο φόντο αυτό, ο Παύλος Γερουλάνος έστειλε ευθείες προειδοποιήσεις, ζητώντας συνέδριο ουσίας μέχρι τα Χριστούγεννα και τονίζοντας ότι αν η «βελόνα» δεν κουνηθεί, τότε θα πρέπει να αναθεωρηθεί η στρατηγική. «Δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος. Η δουλειά μας είναι να βγούμε έξω και να παλέψουμε για το κόμμα μας», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η κριτική δεν ισοδυναμεί με αμφισβήτηση του προέδρου.

Στο εσωκομματικό μέτωπο παρενέβη και η Άννα Διαμαντοπούλου, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων με τη φράση ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν μπορεί να γίνει ούτε Καρυστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου», καλώντας σε θεσμική σοβαρότητα και προτάσεις με ουσιαστικό περιεχόμενο στη Βουλή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χάρης Δούκας, που ζήτησε συνέδριο και ρητή απόφαση πως δεν υπάρχει περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Οι δηλώσεις στελεχών προκάλεσαν τη δυσφορία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο OPEN έκανε λόγο για «δηλώσεις προς λάθος κατεύθυνση», την ώρα που –όπως υπογράμμισε– η συζήτηση θα έπρεπε να αφορά τις θέσεις του κόμματος και την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.

Στο μεταξύ, η πίεση προς την ηγεσία συνεχίζεται. Ο Γερουλάνος επιμένει πως το δίμηνο μέχρι τα Χριστούγεννα είναι κρίσιμο για να φανεί αν το κόμμα μπορεί να «πατήσει γκάζι» και να ξεκολλήσει από τα σημερινά ποσοστά. Διαμηνύει ότι μόνο με ένα ουσιαστικό συνέδριο και αναδιάταξη των οργάνων θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να μπει με αξιώσεις στη μάχη, διαφορετικά –όπως είπε χαρακτηριστικά– «το πολιτικό σύστημα θα αρχίσει να σπρώχνει άλλες λύσεις στο τραπέζι». Σύμφωνα με τον κ. Γερουλάνο, το παράθυρο ευκαιρίας για το κόμμα «είναι μικρό» και πρέπει να επικοινωνηθεί ευρέως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα. «Πρέπει να ξέρει κάθε νοικοκυριό της Ελλάδας ότι αυτό που θέλουμε είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική αλλαγή», τόνισε.

Ο κ. Γερουλάνος σχολίασε και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ρωτήθηκε για τις «άλλες λύσεις».

«Το κόμμα Τσίπρα συζητιέται πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν ξέρω τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Αύριο το πρωί, εάν συμβεί, θα τραβήξει φώτα της δημοσιότητας και εκεί θα έχεις πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να παρουσιάσεις εσύ το πρόγραμμα σου γιατί η συζήτηση θα μετατοπιστεί», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

Οι τοποθετήσεις αυτές πυροδότησαν σχόλια και από την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άσκησε κριτική, λέγοντας -αναφερόμενος στο αίτημα για εκλογές που έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ- ότι «πρώτα πείθεις το κόμμα σου ότι είσαι το καταλληλότερο πρόσωπο για πρωθυπουργός και μετά την κοινωνία». Η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη ήρθε με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τη ΝΔ για «αλαζονεία» και «φόβο μπροστά στο ενδεχόμενο των εκλογών».