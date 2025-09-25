«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους ανεξαιρέτως. Τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν χθες είναι αποτέλεσμα δύο ελέγχων. Στη μια περίπτωση υπήρξε παραβίαση σε 32 κωδικούς για το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους και η επιχείρηση αυτή ήταν υπότροπη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είχαμε παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις σε 36 κωδικούς προϊόντων», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» στα Παραπολιτικά 90.1 FM. «Όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να διεκδικήσει το δίκιο της. Η ΔΙΜΕΑ κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και εφαρμόζει το νόμο. Οι αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζονται», προσέθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός ανέφερε στη συνέχεια πως «ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών του, όμως υπάρχει επίσης ένα σοβαρό τμήμα που έχει μείνει πιο πίσω και δοκιμάζεται. Οφείλουμε να τους βοηθήσουμε κάθε δυνατό τρόπο. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων έχουν αναλάβει τη δέσμευση να μειώσουν άμεσα τις τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων. Καλά θα κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η δέσμευση αφορά και την εικόνα τους και το πώς τους αντιμετωπίζει η κοινωνία».Παράλληλα, επεσήμανε ότι με τις παρεμβάσεις του Υπουργείου πέρυσι τον χειμώνα, για πέντε μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα – τον χαμηλότερο στην Ευρωζώνη – και τόνισε πως «αυτή η προσπάθεια πρέπει να παγιωθεί, γιατί όλοι οφείλουν να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών».

Για το πραγματικό κέρδος των σούπερ μάρκετ, ο υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουμε πρόβλημα με τα κέρδη, θέλουμε να κερδίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά να μην υποστηρίζουν ότι είναι 1,5% και γι’ αυτό δεν μπορούν να μειώσουν τις τιμές. Ας κερδίζουν λιγότερα, διευκολύνοντας τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στη νέα εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, τονίζοντας πως «έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των πολιτών, μια μεταρρύθμιση που συναντάει αντιστάσεις, αλλά θα γίνει πράξη. Μια νέα Ανεξάρτητη Αρχή που την ενισχύουμε με 300 νέους ελεγκτές, σύγχρονα ψηφιακά μέσα και θα αποτελεί μια πραγματική ασπίδα για τους καταναλωτές. Θα ψηφιστεί τις επόμενες 50 ημέρες, ακολουθεί η επιλογή του διοικητή με πενταετή θητεία και δεν θα εξαρτάται από την εκάστοτε Κυβέρνηση. Η νέα Αρχή θα είναι έτοιμη το πρώτο εξάμηνο του 2026».

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του κόστους στέγης, το οποίο χαρακτήρισε ως το σοβαρότερο και πιο οξύ πρόβλημα ακρίβειας για τα νοικοκυριά: «Μια οικογένεια που πριν από έξι χρόνια πλήρωνε 550 ευρώ ενοίκιο, σήμερα πληρώνει 1.100. Αυτό είναι το πραγματικό έξοδο. Το σούπερ μάρκετ μπορείς να το διαφοροποιήσεις ή να το μειώσεις λίγο, αλλά το ενοίκιο είσαι υποχρεωμένος να το πληρώνεις ολόκληρο και κάθε μήνα. Οφείλουμε να στρέψουμε στρατηγικά την προσοχή μας σε αυτά που πραγματικά πονάνε τους πολίτες».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις λαϊκές αγορές, δήλωσε ότι υποστηρίζει πλήρως αναβάθμιση του θεσμού: «Είμαι υπέρ της δημιουργίας λαϊκών μόνο για παραγωγούς, ώστε το προϊόν να φτάνει από το χωράφι κατευθείαν στο ράφι, χωρίς μεσάζοντες. Μια τέτοια πρόβλεψη θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε, δίνοντας αυτή τη δυνατότητα στους δήμους».