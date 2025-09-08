«Μετά από 6,5 χρόνια φοροεπιδρομών και αφού έφτασε στο μη περαιτέρω τον ελληνικό λαό, αποφάσισε να εξαγγείλει κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις. Προφανώς, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ πέρυσι, διά του αρχηγού του, είπε ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι φοροελαφρύνσεις (…) και αντιμετωπιστήκαμε ότι κάνουμε έναν οικονομικό λαϊκισμό, ωστόσο ο πρωθυπουργός στη συνέχεια, πήρε αυτά τα μέτρα», είπε ο Πέτρος Παππάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το θέμα είναι το εξής: λύνουν αυτά τα μέτρα το πραγματικό πρόβλημα των Ελλήνων; Λύνουν το θέμα της ακρίβειας; Λύνουν το θέμα της απίστευτα μεγάλης ακρίβειας που υπάρχει στην ενέργεια; Λύνουν το στεγαστικό θέμα, το οποίο είναι ένα κορυφαίο θέμα για τους Έλληνες. Λύνουν το θέμα της κατάρρευσης του συστήματος υγείας;», διερωτήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Όχι, θα απαντήσω εγώ. Είναι μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα θα έπρεπε να είναι και γενναιότερα ενδεχομένως, γιατί περιμένουμε νομίζω όλοι να δούμε και την εξειδίκευση και ποιο θα είναι το πραγματικό όφελος. Μιλάμε για ένα πραγματικό όφελος 17 ευρώ τον μήνα για τις οικογένειες με ένα παιδί, 33 ευρώ τον μήνα για αυτούς που έχουν δύο παιδιά. Όλο το υπόλοιπο, όλη αυτή η ακρίβεια “θα χτυπηθεί” στη ρίζα της;», τόνισε ο ίδιος.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου, αν πιστεύει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέτυχε, ο Πέτρος Παππάς απάντησε ότι «το “αποτύχαμε” είναι ένα σύνθημα της ίδιας της κυβέρνησης, το ομολόγησε, είναι μια ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού. Γιατί απέτυχε αυτή η κυβέρνηση; Γιατί συσσωρεύει φόρους και μοιράζει μικρά φιλοδωρήματα τους πολίτες. Δεν αλλάζει ριζικά το μοντέλο της διοίκησης της χώρας. Και όταν λέω “μοντέλο διοίκησης” αφορά και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, στην κρατική λειτουργία, δεν έχει αναμορφώσει κορυφαίες λειτουργίες, όπως, για παράδειγμα, τον ΑΣΕΠ».

«Μιλάμε για μία κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα δεν θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις σοβαρές. Θέλει ο πλούτος να συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων και να μην μοιράζει το μέρισμα της υπερφορολόγησης στους πολλούς. Είναι μία αποτυχημένη κυβέρνηση και οι πολίτες το βιώνουν αυτό καθημερινά στο πορτοφόλι τους».

Στη συνέχεια, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. «Όταν αυτό είχε γίνει, έγινε για μια υπόθεση εθνικής σωτηρίας που η χώρα είχε καταρρεύσει».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι, όταν οι πολίτες φτάσουν στην κάλπη και έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στη ΝΔ, από την οποία είδαν για οκτώ χρόνια μια διακυβέρνηση που δεν έφερε τελικά βελτίωση στο ποιοτικό επίπεδο των Ελλήνων αντίθετα το μείωσε, και το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι ένα σοβαρό κόμμα με στελέχη και με πρόγραμμα και από την άλλη κόμματα τα οποία είναι αλλοπρόσαλλα, δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη προγραμματική δέσμευση, είναι απλά κόμματα αντίδρασης, δεν έχουν μία σαφή δομή και ιδεολογικό προσανατολισμό, θα επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι το στοίχημα, να πείσουμε ως ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα πείθουμε όλο και περισσότερους πολίτες».

Για την πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο Πέτρος Παππάς είπε: «Πιστεύω ότι η επιστροφή Τσίπρα εξυπηρετεί τρία πράγματα. Πρώτον, τις προσωπικές φιλοδοξίες του ίδιου. Δεύτερον, λειτουργεί ως σανίδα σωτηρίας για κάποια πολιτικά στελέχη τα οποία βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν στα πολιτικά σχήματα στα οποία βρίσκονται, γιατί τα ποσοστά τους είναι πολύ χαμηλά. Τρίτον, εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο μέγας επικοινωνιακός χορηγός της προσπάθειας του κύριου Τσίπρα, τον έχει νικήσει 5-6 φορές, οπότε νομίζω ότι τον προτιμά ως αντίπαλο. Το βλέπουμε, τον αναγάγουν σε κορυφαίο συνομιλητή τους, τέσσερις υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στην πραγματικότητα προλόγισαν τον κύριο Τσίπρα στο συνέδριο του Economist. Αλλά αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν κάποια φοβερή τομή στην πολιτική. Εγώ προσωπικά βρήκα βαρετή την ομιλία του, δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω ολόκληρη».