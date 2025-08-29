Τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών» εξέφρασαν οι αρμόδιοι φορείς, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Η κ. Ερασμία Ρουμανά, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αναγνώρισε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ελληνικών αρχών για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για τις επιστροφές.

Όπως σημείωσε, αναγνωρίζουμε ότι περιέχει κάποια θετικά στοιχεία, όπως η προτεραιοποίηση των λιγότερο επαχθών και εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, που είναι σύμφωνο με την οδηγία επιστροφών, ενώ σημαντική είναι η πρόβλεψη για τη χορήγηση βεβαίωσης της κατάθεσης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Ωστόσο, πρόσθεσε, υπάρχουν άλλες διατάξεις που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, όπως η επέκταση των λόγων κράτησης με την προσθήκη λόγων εθνικής ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που δεν προβλέπονται στην οδηγία για τις επιστροφές. Επίσης, είπε ότι η αύξηση της μέγιστης περιόδου κράτησης από 18 σε 24 μήνες υπερβαίνει τα όρια που προβλέπει η οδηγία.

Λοιπές τοποθετήσεις

Ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), είπε πως (ο ΔΟΜ) αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των συνόρων αποτελεί βασικό κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών. «Η διαχείριση αυτή όμως πρέπει να εναρμονίζεται με τις διεθνείς και περιφερειακές νομικές υποχρεώσεις των κρατών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπό το πρίσμα αυτό, το παρόν νομοσχέδιο θα μπορούσε να τύχει επιπλέον νομοθετικών βελτιώσεων σε κάποια κομμάτια αυτού, προς την περαιτέρω ευθυγράμμιση με το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο».

Η κ. Βανέσα-Παναγιώτα Ντέγκα, πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, είπε ότι το νομοσχέδιο αυστηροποιεί ακόμα περισσότερο το πλαίσιο επιστροφής των μεταναστών και ενισχύει την καταστολή σε βάρος τους, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Ο κ. Ηλίας Κλάπας, μέλος του προεδρείου της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις στη λογική του νομοσχεδίου και στην «υπέρμετρη» αυστηροποίηση και ποινικοποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει προτεραιότητα στην επιστροφή του αλλοδαπού πολίτη μέσω διοικητικών διαδικασιών και όχι στην άμεση ποινικοποίηση του, είπε ο κ. Κλάπας.

Η κ. Εύα Τζαβαλά, συντονίστρια επιστημονικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), είπε ότι υπάρχουν στο νομοσχέδιο ρυθμίσεις που δεν κρατούν την ισορροπία μεταξύ της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, και, από την άλλη, της προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων που υπόκεινται σε επιστροφή.

Ο κ. Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη, είπε ότι το νομοσχέδιο αντίκειται σε πολλές από τις διατάξεις του, σε μια σειρά από θεμελιώδη νομοθετήματα, από το πρωτογενές Δίκαιο (τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων) ως το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο (στην οδηγία των επιστροφών που «εξακολουθεί να είναι σε ισχύ»).

Η κ. Άντλα Σασάτη, διευθύντρια γραφείου του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, είπε ότι το νομοσχέδιο συνιστά σοβαρή και ανησυχητική μετατόπιση, από τις αρχές της διοικητικής μεταχείρισης της μετανάστευσης προς μία γενικευμένη ποινικοποίηση της παρουσίας μεταναστών στη χώρα.

Ο κ. Γιονούς Μουχαμμαντί, διευθυντής του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, εξέφρασε ανησυχία για την ποινικοποίηση και την αύξηση των χρόνων κράτησης και εκτίμησε ότι αυτή η πολιτική «δεν δουλεύει».

Σύμφωνα με την κ. Αγγελική Δημούλια, υπεύθυνη εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας, η στροφή προς την ποινικοποίηση και την τιμωρητική μεταχείριση μεταναστών και προσφύγων ενέχει κινδύνους. Έρχονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, αποτελούν απειλή και στο δικαίωμα στο άσυλο και υπονομεύουν τις αρχές προστασίας των δικαιωμάτων.

Ο κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, προέβλεψε ότι – όπως και ο προηγούμενος σχετικός νόμος – δεν θα καταφέρει, ούτε καν, τον στόχο του για αύξηση απελάσεων και επιστροφών. Το νομοσχέδιο είναι πολύ πιο προβληματικό σε σχέση με την ποινικοποίηση και την αυστηρά τιμωρητική αντιμετώπιση της μετανάστευσης στη χώρα, που όλοι οι φορείς αναγνωρίζουν ως αναγκαία και χρήσιμη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο κ. Πελοπίδας Νικολόπουλος, υπεύθυνος συνηγορίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κατέθεσε σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των ανήλικων παιδιών, που όπως είπε «δεν πρέπει να κρατούνται».

Ο κ. Χρ. Μαυραγάνης, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, είπε ότι, ενώ λειτουργεί ξεχωριστό υπουργείο Μετανάστευσης, με αρμόδιες δομές και υπηρεσίες, ο φορέας που καλείται να επωμιστεί ξανά το κύριο βάρος της εφαρμογής των νέων διατάξεων είναι πάλι η ΕΛ.ΑΣ., ο οργανισμός που, με προγενέστερα νομοσχέδια, θα απαλλασσόταν από τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες ώστε απερίσπαστα να μετέχει ενεργά στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και άλλων σχετικών εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης, πρόεδρος του «Κοινωνικού ΕΚΑΒ», εξέφρασε την ελπίδα να μην εφαρμοστεί ποτέ ότι θα αποκλειστούν από τις δομές τα αγόρια μεταξύ 16-18 ετών. «Στερείται λογικής και αντιβαίνει στη διακηρυγμένη πολιτική προτεραιότητα αναφορικά με τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων», είπε ο κ. Βουδούρης.

Πηγή: ΑΠΕ