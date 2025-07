Ένα ειδικό αφιέρωμα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη με τις συνεχείς ροές μεταναστών από τη Λιβύη τις τελευταίες εβδομάδες έκανε η βρετανική εφημερίδα Daily Mail με αφορμή την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για το μεταναστευτικό.

Δηλώσεις στη βρετανική εφημερίδα έκανε ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, για τον οποίον το ρεπορτάζ γράφει μεταξύ άλλων ότι «δεν μασάει τα λόγια του».

«Οι Έλληνες, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, θέλουν να βοηθήσουν τους πραγματικούς πρόσφυγες, αλλά δεν θα μας κοροϊδέψουν. Είναι το τέλος του παραμυθιού ότι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε απίστευτους αριθμούς είναι όλοι γυναίκες και παιδιά. Είναι κυρίως άνδρες ηλικίας 18 έως 30 ετών που είναι οικονομικοί μετανάστες. Δεν είμαστε πια ξενοδοχείο», δηλώνει ο κ. Πλεύρης στη βρετανική εφημερίδα.

«Πολλοί προέρχονται από ασφαλείς χώρες, όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Τώρα τους λέμε ότι αν περάσετε παράνομα με πλοίο στην Ελλάδα, μην περιμένετε άσυλο, αλλά ετοιμαστείτε για πέντε χρόνια φυλακή ή ένα εισιτήριο για επιστροφή στην πατρίδα σας», προσθέτει ο νέος υπουργός Μετανάστευσης.

