Η πενθήμερη συζήτηση έδειξε πολλά

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά η πολιτική ζωή του τόπου κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, κυρίως χθες και προχθές λόγω της συζήτησης του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε το βράδυ της Κυριακής. Δώρα επιφύλαξε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό που διέγνωσα από τις συζητήσεις που έκανα σε διαδρόμους, καφενείο και εντευκτήριο είναι η αναζήτηση για το τι θα γίνει το 2025, δηλαδή εάν θα έχουμε ή όχι πρόωρες εκλογές. Η πενθήμερη συζήτηση μας έδειξε πολλά που θα επιχειρήσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε.

Συμπαγής Κοινοβουλευτική Ομάδα

Αυτό που είδα χθες ήταν μια συμπαγής Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ κυρίως στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με πολλά θερμά χειροκροτήματα αρκετές φορές. Και μετά την ψηφοφορία υπήρχε ευφορία στο περιβάλλον του πρωθυπουργού και από τον ίδιο βαθιά ικανοποίηση για την εικόνα που εμφάνισε το κόμμα. Μάλιστα οι βουλευτές και υπουργοί, υφυπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί τον χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα στο τέλος. Ακολούθησε ο παραδοσιακός χαιρετισμός. Όρθιοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Οικονομίας, Κωστή Χατζηδάκη, δέχονταν ευχές από τους βουλευτές για τις γιορτές και συγχαρητήρια.

Τα μέτρα για τράπεζες και το βλέμμα στους συνταξιούχους

Τα όσα πολύ σημαντικά ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τις τράπεζες έτυχαν πολύ θετικής στάσης από τους βουλευτές της ΝΔ και το συζητούσαν ως εξαιρετική κίνηση που θα αλλάξει το κλίμα. Η άλλη κίνηση που έτυχε θερμής αποδοχής και ουσιαστικά ικανοποίησε την ΚΟ, καθώς είχαν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις εδώ και μήνες, είναι η παροχή δωρεάν φαρμάκων χωρίς συμμετοχή για δεκάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους.

Γέφυρες σε Σώματα Ασφαλείας

Ειδικά στις αναφορές για την αναγνώριση της επικινδυνότητας στους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας οι βουλευτές της ΝΔ επιδοκίμασαν τον πρωθυπουργό όρθιοι και με χειροκροτήματα. Και έδειξε πως η ικανοποίηση ενός σημαντικού αιτήματος που έχει διατυπωθεί χρόνια πολλά, στήνει νέες γέφυρες της ΝΔ με τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι σε αυτά είχαν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα προς άλλους σχηματισμούς στα Δεξιά.

Διαλέγει αντίπαλο

Πάντως αυτό που είδα από την ομιλία του πρωθυπουργού και το συζητούσαν και πολλοί βουλευτές και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ μετά την ψηφοφορία, ήταν η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιο ξεκάθαρη αυτή τη φορά, να δείξει πως επιλέγει ως βασικό αντίπαλό του τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μάλιστα είχε σημασία όταν είπε κάποια στιγμή στην ομιλία του πως δεν περιμένει λαϊκισμό από το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο τον πρόεδρό του, καθώς αυτό το αφήνει στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο και δεν πολυασχολήθηκε.

Αναφορά στην κυβέρνηση Σαμαρά

Μπορεί βέβαια να μην πολυασχολήθηκε ο Κ. Μητσοτάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν κρατήθηκε και τον έψεξε για την επιλογή του τέτοιες μέρες πριν από δέκα χρόνια να μην ψηφίσει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Σταύρο Δήμα και να ρίξει την τότε κυβέρνηση, δηλαδή κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Και το είπε μάλιστα δύο φορές και αυτό έχει σημασία σε μια χρονική στιγμή που υπάρχει τεράστια απόσταση από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Πυροβολούσε» ο Χατζηδάκης

Μια μικρή ασθένεια που ταλαιπωρεί τον Κωστή Χατζηδάκη δεν τον πτόησε και ανταποκρίθηκε επάξια στον ρόλο του στο κλείσιμο της συζήτησης του προϋπολογισμού. Ο υπουργός Οικονομικών και με κλεισμένη φωνή εμφανίστηκε δυναμικός και επιθετικός χθες από το βήμα της Βουλής μιλώντας παραδοσιακά πριν από τον πρωθυπουργό. Κεντρική απόφαση ήταν να μοιραστούν οι ρόλοι. Ο Κ. Χατζηδάκης θα «πυροβολούσε» την αντιπολίτευση με οικονομικά στοιχεία -όπως και έκανε- καταθέτοντας τον έναν πίνακα πίσω από τον άλλο στα πρακτικά της Βουλής και ο πρωθυπουργός θα έδινε το πολιτικό περίγραμμα με βάση το οποίο κινείται η κυβέρνηση.

Πού πήγε ο Χατζηδάκης μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού

Τι έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μόλις ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2025 χθες νωρίς το βράδυ; Μετέβη με το αυτοκίνητό του από τη Βουλή, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω και ειδικότερα στην ανακαινισμένη Αίγλη Ζαππείου, ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Αθήνας. Εκεί, συνάντησε τους δημοσιογράφους του οικονομικού και του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, με τους οποίους είχε κλείσει το σχετικό ραντεβού τρεις ημέρες νωρίτερα, όπου είχε μια χαλαρή κουβέντα και αντάλλαξε ευχές μαζί τους ενόψει των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Το μέλος της κυβέρνησης στα «πηγαδάκια» που στήθηκαν με τους δημοσιογράφους αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας και στα όσα θετικά για τη δημοσιονομική πορεία έρχονται, αλλά το έκανε με σχετικά λίγα λόγια, λόγω του προβλήματος που τον ταλάνιζε.

Η απουσία Πολάκη

Μια απουσία σχολιάστηκε πάρα πολύ και η συζήτηση ξεκίνησε την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Ήταν η απουσία του Παύλου Πολάκη. Εξαρχής προσπάθησαν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να υποβαθμίσουν το θέμα, λέγοντας ότι η απουσία του Πολάκη οφειλόταν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του βουλευτή σχετικά με ασθενείς του. «Καμία σχέση με όσα υπονοούνται από τη γαλάζια παράταξη», έλεγαν και πολύ νωρίς το απόγευμα χθες έγινε γνωστό ότι ο πρώην υπουργός θα ψήφιζε με επιστολική ψήφο. Την απουσία Πολάκη σχολίασε και ο Κ. Μητσοτάκης που επεσήμανε το γεγονός με μια δόση ειρωνείας, λέγοντας πως δεν τον βλέπει και είπε «μήπως χειρουργεί στα απογευματινά ιατρεία;».

Το ραντεβού Φάμελλου – Πολάκη

Υπήρχε τις τελευταίες ημέρες μια γκρίνια στον ΣΥΡΙΖΑ για τη σχέση μεταξύ Σωκράτη Φάμελλου και Παύλου Πολάκη. Είχε προηγηθεί και πάλι η αρνητική τοποθέτηση του Π. Πολάκη που στα τέλη της περασμένης εβδομάδας διαφώνησε με τον Σ. Φάμελλο ζητώντας κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Τώρα εσείς θα μου πείτε σιγά το νέο όσον αφορά την γκρίνια στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Έμαθα λοιπόν ότι έγινε ραντεβού το Σάββατο το μεσημέρι ανάμεσα στους δύο στο γραφείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες ο κρητικός πολιτικός δεσμεύτηκε ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα και ότι θα υπάρξει νηνεμία στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τώρα Πολάκης είναι αυτός, μην το δένετε και κόμπο, αλλά ψήφισε σύμφωνα με την εισήγηση του κόμματος στον προϋπολογισμό με επιστολική ψήφο.

Παρών ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας που δεν έχει κλειστεί σε μοναστήρι, όπως μας είπε προ ημερών, πήγε στο Κοινοβούλιο για να ακούσει την ομιλία του Σ. Φάμελλου και κάθισε δίπλα δίπλα με τη συντοπίτισσά του και πρώην υπουργό, Όλγα Γεροβασίλη. Πολλοί έσπευσαν να τον χαιρετήσουν και να συνομιλήσουν λίγο μαζί του, αλλά δεν είχε και διάθεση για πολλά πολλά. Αντίθετα τον είδα να είναι πολύ χαρούμενος και να χαιρετά με θέρμη την ανεξάρτητη βουλευτή, Αθηνά Λινού, που ο ίδιος την είχε βάλει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και είχε τεθεί εκτός κόμματος επί προεδρίας Στέφανου Κασσελάκη με υπόδειξη ουσιαστικά του Π. Πολάκη.

Φαξ στη Βουλή

Και εκεί που καθόμουν στα θεωρεία και χάζευα από ψηλά τους βουλευτές, που σε καλό κλίμα τα έλεγαν μεταξύ τους, ενώ είχε αρχίσει η ψηφοφορία, παρεμβαίνει ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, να πει ότι ψήφισαν και απόντες βουλευτές με επιστολική ψήφο. Πώς έρχεται αυτή η επιστολική ψήφος; Όχι με email αλλά με φαξ. Ναι καλά διαβάσατε το 2025 με φαξ, δηλαδή τηλεομοιοτυπία όπως είπε ο Θ. Μπούρας!

«Μην γλιστρήσετε απ’ τα σάλια»

Από πάρα πολλές ομιλίες που άκουσα έμεινα σε αυτή του γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, και όχι στα αμιγώς πολιτικά που είπε, αλλά στις αναφορές του στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο Δ. Κουτσούμπας σχολίασε ειρωνικά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λέγοντας ότι «υπερηφανεύονται κάποιοι που μιλάει απευθείας με τον Τραμπ στο what app και αυτό λέει είναι καλό για τη χώρα. Σαν δε ντρεπόμαστε λίγο! Μην γλιστρήσετε από τα σάλια».

Λάθη και ζαλάδα

Το ένα λάθος πίσω από το άλλο έγινε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Το πρώτο ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Από το προεδρείο της Βουλής ο Θ. Μπούρας ανακοίνωσε ότι τον προϋπολογισμό υπερψήφισαν 158, καταψήφισαν 141, σε σύνολο 299 ψηφισάντων. Λίγη ώρα αργότερα οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έτρεχαν να διορθώσουν τους αριθμούς, καθώς όπως αποδείχθηκε τα «ναι» ήταν 159 και τα «όχι» 139. «Παραζαλίστηκαν από τις πρωτοβουλίες Μητσοτάκη», σχολίαζαν στα πηγαδάκια της Βουλής. Και η ζαλάδα αυτή φαίνεται να κράτησε πολύ, καθώς παίχτηκε ένα θρίλερ με το αν καταψήφισε ή όχι ο Αλέξης Τσίπρας τις αμυντικές δαπάνες πηγαίνοντας κόντρα με την κομματική γραμμή. Τελικά, μάλλον πάτησε κατά λάθος το κουμπί ο πρώην πρωθυπουργός και αργά το βράδυ έτρεχαν οι συντάκτες του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά, καθώς από το γραφείο του διευκρινίστηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός υπερψήφισε το θέμα της προεδρίας και τις αμυντικές δαπάνες, αλλά επειδή οι υπηρεσίες της Βουλής έκλεισαν, δεν μπορούσε να διορθωθεί το λάθος που τον εμφάνιζε να έχει καταψηφίσει και θα γίνει σήμερα το πρωί. Πολλή ζαλάδα.

Όλοι στη Βουλή κι ο Κασσελάκης χώρια

Και αφού είπαμε για τα του προϋπολογισμού και τι έγινε στη Βουλή, ας πάμε και στα του Στέφανου Κασσελάκη ο οποίος απ‘ ό,τι μαθαίνω θα έρθει στην Ελλάδα από την Αμερική στα μέσα της εβδομάδας. Και επειδή με έχει φάει η αγωνία για το αν θα ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης μαζί με τη μητέρα του στο Κίνημα Δημοκρατίας, πήρα τηλέφωνο τον άνθρωπό μου στον Ταύρο να τον ρωτήσω. «Έxει παγώσει το θέμα, γιατί αντιδρούν οι 5 βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ», μου είπε ολίγον τι προβληματισμένος. Καμιά φορά νιώθω λες και μιλάω με μάνατζερ ποδοσφαίρου σε μεταγραφική περίοδο και όχι με «πηγές». Και μιας και το ανέφερα εκεί τον ρώτησα για το βαρύ όνομα που ακούει στο Ευάγγελος Αποστολάκης. Ποια φανέλα θα προβάρει στο τελος ήταν η επόμενη μου ερώτηση. «Μην ακούς τι λένε για ΠΑΣΟΚ κλπ. Έχει κλείσει με τον Στέφανο, απλά θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις», μου είπε χαρακτηριστικά.

Τι πούλησε η Νήσος στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Στη διάρκεια του 2023 γινόταν γνωστό ότι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία (Carlsberg, Fix) αγόραζε ποσοστό μειοψηφίας στην μπίρα Νήσος, με έδρα την Τήνο. Με αυτόν τον τρόπο η Νήσος έκανε κίνηση ματ, καθότι αφενός κέρδιζε λόγω του εκτοπίσματος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας να διανέμει τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα σε πολύ περισσότερα σημεία σε σχέση με πριν, και από την άλλη πλευρά είχε τη δυνατότητα να παράγει τα προϊόντα της στο εργοστάσιο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, καθότι οι ποσότητες που είχε τη δυνατότητα να παράγει στην Τήνο ήταν και είναι περιορισμένες. Ενδιαφέρον όμως έχει να σας πω και τι αγόρασε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Γιατί ο τζίρος της Νήσος το 2023 ήταν 1,34 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εταιρεία είχε ζημίες 365,38 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα ο τζίρος της ήταν μειωμένος σε σχέση με το 2022, που ήταν 1,55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε κέρδη μετά από φόρους 121,35 χιλιάδες ευρώ. Επομένως, η κίνηση των ιδιοκτητών της Νήσος, Αλέξανδρου Κουρή και Μάγιας Τσόκλη, μόνο ως επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς σε μία περίοδο πιέσεων αποφάσισαν να κινηθούν διαθέτοντας ποσοστό των μετοχών τους στον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη της ελληνικής αγοράς μπίρας.

Οι πολυτελείς μάρκες του Σάμι Φάις

Αύξηση στις πωλήσεις παρουσίασαν όλα τα brands της εταιρείας μίας από τις θυγατρικές του ομίλου Φάις, της Unlimited, στην οποία υπάγονται γνωστές μάρκες όπως η Under Armour που είναι αυτό που έδωσε τη μεγαλύτερη ώθηση με αύξηση 25% στις χονδρικές πωλήσεις και 32% στις λιανικές πωλήσεις. Επίσης αναφορικά με το UGG που έχει κατακτήσει τον γυναικείο πληθυσμό -οι γνωστές μπότες με τη γούνα- οι χονδρικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ παράλληλα οι πωλήσεις του brand Technogym που έχει τα ιταλικά είδη γυμναστικής πολυτελείας που είναι σε γυμναστήρια σε μερικά από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία του κόσμου αυξήθηκαν κατά 39%. Στο πρώτο εξάμηνο του 2024 η εταιρεία προχώρησε στην ανακαίνιση του Under Armour Brand House στη Γλυφάδα, ενώ τον περασμένο Αύγουστο εγκαινιάστηκε το νέο κατάστημα της Under Armour επί της οδού Βουλής στην Ερμού. Τι τζιράρει η συγκεκριμένη εταιρεία του Σάμι Φάις; Η απάντηση είναι 60,3 εκατομμύρια ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από τους φόρους 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

Το hub των logistics και οι μεγάλες επενδύσεις

Μεγάλες επενδύσεις τρέχουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στον τομέα των logistics, καθώς η χώρα βρίσκεται σε προνομιακή γεωστρατηγική θέση. Αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι ο κλάδος των logistics προσελκύει με έντονο τρόπο επενδυτικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από εγχώρια και διεθνή σχήματα (Premia, Prodea, BriQ, Noval, Trastor, Trade Estates, HIG, VGP, CVC κ.ά.), με κεφάλαια ελληνικών και ξένων ομίλων, όπου δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τομέα των εμπορευματικών υποδομών. Η υψηλότερη συγκέντρωση αποθηκευτικών χώρων στην Ελλάδα εντοπίζεται στην Αττική κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, ενώ ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική έχει αναπτυχθεί σχεδόν το 75% των υποδομών για παροχή υπηρεσιών logistics. Άξια αναφοράς είναι το Εμπορευματικό Πάρκο Εθνικής Εμβέλειας στο Θριάσιο Πεδίο και το Πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Έως σήμερα, οι περιοχές του Ασπρόπυργου, της Ελευσίνας και του Θριάσιου δείχνουν να αποτελούν την πρώτη επιλογή των επενδύσεων στον κλάδο των logistics, με τον Ασπρόπυργο να ετοιμάζεται να «υποδεχτεί» δεκάδες χιλιάδες νέα τετραγωνικά αποθηκευτικών χώρων μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Το «τρίτο» πρόσωπο για την ιδιοκτήτρια της Softex

Νέος επενδυτής μαθαίνω ότι μπαίνει στην εταιρεία Intertrade, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της μάρκας χαρτικών Softex. Η απόφαση είναι ειλημμένη και ο διευθύνων σύμβουλος της Intertrade, Γιάννης Ντεληδήμος, προχωράει στην κίνηση αυτή, με σκοπό να εισάγει στην εταιρεία του στρατηγικό επενδυτή. Σας θυμίζω βέβαια ότι η Intertrade κάνει επένδυση στα Οινόφυτα για νέο εργοστάσιο με συνολικό προϋπολογισμό 99 εκατομμύρια ευρώ, η οποία έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. Η επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026 και θα ξεκινήσει να λειτουργεί η νέα μονάδα, η οποία θα υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητα παραγωγής πρωτογενούς χαρτιού του εργοστασίου, καθώς από τους 65.000 τόνους που είναι σήμερα θα ανέλθει στους 135.000 τόνους.

Ανοίγει ο δρόμος για τον Σκλαβενίτη

Τον δρόμο για την επένδυση στο πρώην εργοστάσιο της BSH (Bosch – Pitsos) στον Ρέντη, ανοίγει για τον Σκλαβενίτη το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο. Το ΚΑΣ κλήθηκε να αποφασίσει για την έγκριση της επένδυσης του μεγαλύτερου ομίλου σούπερ μάρκετ της χώρας, στο οικόπεδο των 52 στρεμμάτων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου πρόκειται να δημιουργηθούν σούπερ μάρκετ, καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και αρκετές ακόμη χρήσεις. Αρκετά πιθανό είναι να δημιουργηθούν και logistics. To ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν είναι ακόμη γνωστό, ωστόσο η κίνηση αυτή του Σκλαβενίτη έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς αλλά και πολλών απλώς… παρατηρητών που ενδιαφέρονται για το project.