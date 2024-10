FM George Gerapetritis had brief exchanges at #BerlinProcess Summit



Συναντήσεις ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου pic.twitter.com/tXKlm25zg8