BEAST

Παγκόσμιος πολιτικός καύσωνας

Καλημέρα και καλή εβδομάδα – με τον καύσωνα να μας ταλαιπωρεί όλους. Καύσωνας και στο πολιτικό σκηνικό τόσο το εγχώριο όσο και το εξωτερικό, όπως είδαμε και στις ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του αμερικανού πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η δολοφονική επίθεση βρήκε την ελληνική αποστολή στις ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν από την επιστροφή της και ήταν λογικό να αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης και στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν στις ΗΠΑ για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είχε πολλές συναντήσεις και πάντα η Αθήνα, όπως και οι άλλες πρωτεύουσες, έχει το βλέμμα της στην Ουάσιγκτον ενόψει και των αμερικανικών εκλογών. Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό, αλλά και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι ζητήματα που είναι στο επίκεντρο. Ας τα πάρουμε σιγά σιγά.

Με το βλέμμα στο Κυπριακό

Πήρα τηλέφωνο να μάθω τι έγινε στις ΗΠΑ κυρίως για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς παρατηρείται κινητικότητα για μια ακόμα φορά στο Κυπριακό. Και αυτό διότι από τη συγκεκριμένη συνάντηση φάνηκε, όπως μου είπε ανώτερη διπλωματική πηγή, πως αρχίζει κάτι να κινείται περισσότερο από άλλες φορές. Η ελληνική κυβέρνηση φέρεται να επιθυμεί την επανέναρξη των συνομιλών με στόχο την επίλυση στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και την τουρκική να επαναλαμβάνει εμφατικά τη θέση της περί οριστικής διχοτόμησης. Το θέμα είναι εάν η Άγκυρα ξεπεράσει τις ακραίες θέσεις της και αυτό μένει να φανεί, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

Στην Κύπρο Μητσοτάκης και Ερντογάν

Αυτό που έμαθα και έχει σημασία μεγάλη είναι ότι στην Κύπρο θα βρεθούν το προσεχές Σάββατο τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Ερντογάν. Μόνο που ο τούρκος πρόεδρος θα είναι στην κατεχόμενη Κύπρο, ενώ ο έλληνας πρωθυπουργός θα βρεθεί για πρώτη φορά στη Λευκωσία για τις εκδηλώσεις μνήμης με τη συμπλήρωση 50 ετών από την εισβολή του «Αττίλα». Και επειδή σας ανέφερα παραπάνω για κινητικότητα, δεν βοηθάει η παρουσία του Ερντογάν στο κατεχόμενο τμήμα της πόλης για τους εορτασμούς της τουρκοκυπριακής πλευράς. Εάν θα έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό, θα φανεί από τη στάση του το Σάββατο.

Βγάλτε τις κουκούλες

Και να φύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό και να πάμε στα εσωτερικά μας, όπου έμαθα ότι κεντρική γραμμή της κυβέρνησης είναι να αποκαλυφθούν οι λεγόμενοι από στελέχη της ΝΔ κουκουλοφόροι, δηλαδή οι προστατευόμενοι μάρτυρες στο σκάνδαλο της Novartis. Είχαμε την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να το ζητήσει, του Ανδρέα Λοβέρδου και θα ακολουθήσει και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ παρόμοιο αίτημα κατέθεσε και ένα μη κυβερνητικό στέλεχος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Και όπως λένε, έχει ψωμί η υπόθεση και θα το πάνε, κατά τη φράση του Σαμαρά, έως το τέλος.

Η οργή του Τσίπρα

Με εξίταρε η συγκεκριμένη υπόθεση και πήρα τηλέφωνο κεντρικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να τον ρωτήσω εάν μετάνιωσαν στο κόμμα για την επίθεση στα πολιτικά πρόσωπα εκείνη την περίοδο και τις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκει στο μπλοκ του Αλέξη Τσίπρα μου είπε ότι όντως έγιναν επιθετικές κινήσεις, αλλά με το διάβα των χρόνων αναθεώρησαν πολλά. Και όπως μου είπε, κακώς τους καθοδηγούσε ο Παύλος Πολάκης και άλλοι και δεν έπρεπε να οξύνουν τόσο το κλίμα.

Θα μιλήσει ο Τσίπρας;

Όλο το Σαββατοκύριακο, όμως, επειδή προαναφέρθηκα στον Αλέξη Τσίπρα, έγινε χαμός στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα με τον καύσωνα, έψηναν και τον Στέφανο Κασσελάκη πολλοί βουλευτές από το μπλοκ Τσίπρα, καθώς είναι έξαλλοι με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που αφήνει σαφείς αιχμές για την οικονομική κατάσταση στον προκάτοχό του. Ο πρώην πρωθυπουργός μού είπαν πως μιλάει πάρα πολύ αρνητικά για τον Κασσελάκη, έχει βγει εκτός εαυτού με τα καμώματά του και με την τακτική που ακολουθεί. Πιστεύει, όπως λένε συνομιλητές του, πως τον εξωθεί στην έξοδο. Θα μιλήσει όμως ο πρώην πρωθυπουργός; Μου λένε πως το σταθμίζει. Για να δούμε.

Ετοιμάζεται η «Ελευθεροτυπία»

Πάμε σε ένα μιντιακό θέμα. Από το κλείσιμο της «Αυγής, στην επανέκδοση της «Ελευθεροτυπίας» – υπό την ιδιοκτησία του επιχειρηματία και εφοπλιστή, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ρώτησα άνθρωπο που ξέρει και μου είπε ότι η «Ελευθεροτυπία» ετοιμάζεται. Ποιος θα αναλάβει διευθυντής; Το πάνω χέρι θα έχει ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος, πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του Β. Μαρινάκη, που είναι και στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Σε ρόλο συμβούλων μου είπαν πως θα είναι ο Σήφης Πολυμήλης, που είχε κομβικό ρόλο επί Σεραφείμ Φυντανίδη τις καλές εποχές της «Ελευθεροτυπίας», και ο πρώην διευθυντής του «Βήματος», Αντώνης Καρακούσης, που έκανε τα πρώτα του βήματα ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα.

Πώς στελεχώνεται η «Ελευθεροτυπία»

Μεθοδικά στο παρασκήνιο δουλεύεται η νέα «Ελευθεροτυπία». Και μου είπαν ότι αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν έρθει σε επαφή με τον Λ. Χαραλαμπόπουλο και μάλιστα πολλοί ήταν στην εφημερίδα τις καλές εποχές της. Να πάμε, όμως, στο πολιτικό της ρεπορτάζ που ενδιαφέρει; Ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ μου λένε πως θα καλύψει ο Δημήτρης Τερζής, που έφυγε από την «Εφημερίδα των Συντακτών» και είναι στο In. Βασικός αρθρογράφος με στήλη καθημερινή θα είναι ο Δημήτρης Μανιάτης, επίσης δημοσιογράφος αριστερών καταβολών που θα μετακομίσει από τα «Νέα». Ρεπορτάζ ΝΔ θα κάνει μάλλον, αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, ο Άρης Ραβανός που θα μετακινηθεί από το «Βήμα», καθώς είναι ρεπόρτερ που ξέρει πολύ καλά την Κεντροδεξιά. Μου λένε ότι ίσως μετακινηθεί και ο Λάμπρος Σταυρόπουλος για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Εάν φύγουν Μανιάτης, Ραβανός και Σταυρόπουλος, ήδη υπάρχουν αντικαταστάτες τους. Μου είπαν, όμως, ότι θα πάει και ο Παναγιώτης Σωτήρης από το In, ένα πρόσωπο βαθύτατα καταρτισμένο για αρθρογραφία, αναλύσεις και θα είναι υπεύθυνος μεγάλων ερευνών. Ένα άλλο πρόσωπο που έμαθα ότι θα πλαισιώσει το πολιτικό ρεπορτάζ της «Ελευθεροτυπίας» θα είναι μάλλον η Ελένη Στεργίου – επίσης από το In. Για πότε η κυκλοφορία; Μάλλον για τέλη Σεπτεμβρίου.

Με κουμπάρους τους 11 αντιδημάρχους παντρεύεται ο Δούκας

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αυτή την περίοδο δεν προετοιμάζεται μονάχα για τη μάχη των εσωκομματικών εκλογών της 6ης Οκτωβρίου που θα αναδείξουν τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αλλά και για τον πολιτικό γάμο του. Βλέπετε, ο Χ. Δούκας προγραμματίζει να νυμφευτεί την αγαπημένη του πολιτική επιστήμονα, Γεωργία Πολυτάνου, πριν στηθούν οι κάλπες στο Κίνημα. Πότε ακριβώς δεν γνωρίζουμε, αλλά όλα δείχνουν προς τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μια Πέμπτη ή ένα Σάββατο, αφού τότε συνήθως τελούνται οι πολιτικοί γάμοι στο δημαρχείο της πρωτεύουσας. Ξέρουμε όμως ποιοι θα είναι κουμπάροι. Το ζευγάρι θα παντρέψουν οι… 11 αντιδήμαρχοι της πόλης. Θα δώσουν το παρών στην τελετή και κάποιοι από τους συνυποψηφίους του στο κόμμα; Όπως μαθαίνω, 2 με 3 ναι. Αν παραμείνουν υποψήφιοι μέχρι το τέλος, βέβαια.

Ο αγώνας για το δελτίο Τύπου στο ΠΑΣΟΚ

Πριν καν γίνει η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, εδώ στην Αθήνα τα επιτελεία των υποψήφιων προέδρων του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα για ένα μετάλλιο αποστολής δελτίων Τύπου. Απελπισμένοι στην κυριολεξία οι διαπιστευμένοι συντάκτες στο ΠΑΣΟΚ δεν ξέρουν ποιο δελτίο Τύπου να πρωτοκοιτάξουν, με τον Χάρη Δούκα να βάζει πλώρη για το… χρυσό μετάλλιο και τους υπολοίπους ωστόσο να μην πηγαίνουν πίσω και να βομβαρδίζουν στην κυριολεξία τους δημοσιογράφους. Στη σπουδή τους μάλιστα να ενημερώσουν, τα επιτελεία των υποψηφίων βάζουν στις λίστες αποστολής τους ακόμα και στελέχη από τα αντίπαλα στρατόπεδα! Το βέβαιο, όπως μου έλεγαν συνάδελφοι που κατοικοεδρεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι, αν συνεχιστεί αυτό με αυτούς τους ρυθμούς έως τον Οκτώβριο, κάποιοι από τους δημοσιογράφους θα μείνουν εκτός κούρσας από… υπερκόπωση.

Ο αδελφός του πρώην αντιδημάρχου

Δεν ξέρω πόσοι πέσατε από τα σύννεφα με το κύκλωμα εκβιαστών που πρόσφερε υπηρεσίες για κάθε ανάγκη και με το αζημίωτο, αλλά στην πιάτσα ήταν κοινώς γνωστό. Τις τελευταίες ώρες, βέβαια, ακούγεται έντονα ότι ο φερόμενος ως συναρχηγός του κυκλώματος είναι ένας επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μικρού καταστήματος, αλλά και παρατηρητής σε αγώνες ποδοσφαίρου και είναι αδερφός πρώην αντιδημάρχου του δήμου Αθηναίων. Έψαξα λοιπόν να δω ποιο είναι αυτό το «μπουμπούκι» και για να σας δώσω εικόνα. Ο συγκεκριμένος έλεγε συνεχώς ότι βοηθούσε τον αδερφό του τόσα χρόνια στην εκλογή του, ενώ έμαθα ότι ήταν καθημερινώς και στο γραφείο του, όπου έκανε κουμάντο. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία για το ποιος είναι ο αντιδήμαρχος, σας λέω ότι εκλέχθηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 40 χρόνια. Θυμάμαι, μάλιστα, ότι ήταν και γενικός διευθυντής εφημερίδας. Τώρα θα μου πείτε τι φταίει ο αδερφός του όταν δεν γνώριζε τίποτα.

Τι κάνει ο Il Toto στα My market

Μαθαίνω ότι η ταχύτατα αναπτυσσόμενη αλυσίδα καφέ Il Toto δεν μένει μόνο στην ανάπτυξη αυτόνομων δικών της καταστημάτων. Οι πληροφορίες μου λένε ότι έκανε συνεργασία με τα My market και συγκεκριμένα με το concept μικρών καταστημάτων της δημοφιλούς αλυσίδας σούπερ μάρκετ, My market Local, με την αρχή να γίνεται στα Ιλίσια. Η σύμπραξη των δύο πλευρών αφορά στη δημιουργία καφέ της Il Toto, σε ένα μέρος του διαθέσιμου χώρου του καταστήματος My market. Κίνηση που αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της σύμπραξης επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους. Πρόσφατα σας ανέφερα για τη συνεργασία που έχουν κάνει η ΑΒ Βασιλόπουλος με την πολωνική αλυσίδα ρούχων και ειδών σπιτιού Pepco. Με αυτόν τον τρόπο τα σούπερ μάρκετ ανοίγουν την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους και πετυχαίνουν οικονομίες κλίμακας και μείωση του κόστους και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όπως στην περίπτωση της Il Totο, κερδίζουν από τον μαζικό χαρακτήρα και την προσέλευση καταναλωτών στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ.

Οι απολύσεις της Unilever

Σε διεθνές επίπεδο η πολυεθνική Unilever έως το τέλος του 2025 σκοπεύει να απολύσει 7.500 ανθρώπους. Οι 3.200 θέσεις από αυτές θα είναι στην Ευρώπη. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες γνωστών καταναλωτικών αγαθών που έχουμε λίγο ή πολύ αρκετοί από εμάς στα σπίτια μας μαθαίνω ότι θα περικόψει θέσεις εργασίας και στην Ελλάδα. Ωστόσο, από πλευράς της ελληνικής εταιρείας τηρείται προς το παρόν σιγή ιχθύος. Οι απολύσεις στην ελληνική θυγατρική θα ξεκινήσουν, όπως πληροφορούμαι, από το φθινόπωρο και θα εξελιχθούν προοδευτικά στη διάρκεια του έτους.

Το «ράλι» της L’Oréal στην Ελλάδα

Η L’Oréal ξεπέρασε το 2023 σε τζίρο τα 200 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συγκεκριμένα στα 221,98 εκατομμύρια ευρώ από 186,78 εκατομμύρια ευρώ, καθώς ήταν αυξημένες κατά 18,8%. Τα κέρδη της πολυεθνικής είναι αρκετά υψηλά, καθώς τα καθαρά της κέρδη την ίδια χρονιά έφτασαν τα 25,6 εκατομμύρια ευρώ από 19,8 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις τιμών φαίνεται ότι ευνόησαν και τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία έχει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα στα προϊόντα ατομικής περιποίησης και ομορφιάς, αλλά δεν διατηρεί παραγωγή στη χώρα μας. Επομένως, όλα τα προϊόντα της εισάγονται από τρίτες χώρες.

Οι τετ α τετ συναντήσεις του Mr Βίκου

Στην αντεπίθεση μαθαίνω ότι βγαίνει ο Mr Βίκος, Κωνσταντίνος Σεπετάς, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της επιχείρησης (Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων). Έχει προγραμματίσει, μάλιστα, αρκετές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης προκειμένου να παρουσιάσει την πορεία και τα πεπραγμένα της εταιρείας, η οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, είχε κάνει και μία εκδήλωση με influencers, καθότι όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω η διοίκηση της εταιρείας ποντάρει πολλά τα επόμενα χρόνια στην επικοινωνία της. Μάλιστα, έχει προς διάθεση 28 εκατομμύρια ευρώ ως επένδυση για την υποστήριξη των πελατών της και την επικοινωνία με τους καταναλωτές, από το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ που έχει θέσει σε εφαρμογή η εταιρεία εμφιάλωσης των Ιωαννίνων.