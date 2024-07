«Εξαιρετική προβολή για την χώρα μας!» χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης το video clip των Coldplay.

Μετά τη μεγάλη προβολή που είχε το videoclip που γυρίστηκε στο Ηρώδειο με το που ανέβηκε, έκανε μια ανάρτηση και ευχαριστεί στ’ αγγλικά το διάσημο συγκρότημα.

«Εξαιρετική προβολή για την χώρα μας! Thank you for the amazing experience Coldplay! (σας ευχαριστούμε για την συγκλονιστική εμπειρία Coldplay)», έγραψε ο πρωθυπουργός.