BEAST

Η ενόχληση του Μαξίμου

Καλημέρα και να έχουμε ένα καλό τριήμερο Αποκριάς. Μύλος έγινε χθες στην κυβέρνηση και φθάσαμε να καεί η υποψηφιότητα της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου λόγω της υπόθεσης με τα emails στους απόδημους και την ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου. Κυριολεκτικά η υποψηφιότητα της κάηκε όπως ο βασιλιάς Καρνάβαλος για να το κάνω επίκαιρο.

Την ακύρωσε ο Μητσοτάκης

Από την πρώτη στιγμή που έσκασε η υπόθεση υπήρξε κινητοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός δεν ήθελε να δοθεί μεγάλη διάσταση και να βρεθεί απολογούμενη η κυβέρνηση. Γι’ αυτό και ουσιαστικά την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου την είχαν ξεγράψει.

Φως στο τούνελ

Πώς βρέθηκε τελικά φως στην άκρη του τούνελ; Την περιβόητη λίστα η γαλάζια ευρωβουλευτής την απέκτησε από συνεργάτη του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, μέσω του γραμματέα αποδήμων της ΝΔ Νίκου Θεοδωρόπουλου και η επίμαχη διαρροή δεν σχετίζεται επ’ ουδενί χρονικά με την πλατφόρμα εγγραφών για την επιστολική ψήφο. Δεδομένου ότι ο πρωθυπουργός δεν ήθελε να υπάρχουν σκιές και ο ίδιος επιθυμούσε το θέμα να κλείσει χωρίς εκπτώσεις, η μεν Ασημακοπούλου διευκόλυνε και έθεσε εαυτόν εκτός κούρσας ευρωεκλογών. Παράλληλα ο Σταυριανουδάκης παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη της διαρροής προσωπικών δεδομένων. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο Νίκος Θεοδωρόπουλος.

«Ήταν μονόδρομος»

Πάντως μου επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αδικεί την εν γένει παρουσία της Ασημακοπούλου στο ευρωκοινοβούλιο, καθώς και το έργο του Σταυριανουδάκη στο εσωτερικών, αλλά είναι κάποια πράγματα που δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν. «Ήταν μονόδρομος» μου είπαν.

«Δεν είμαστε τελικά όλοι ίδιοι»

Τηλεφώνησα σε δυο παράγοντες του Μεγάρου Μαξίμου και τους ρώτησα πώς τα είδαν όλα αυτά. Μην μας εγκαλούν άλλοι που «κατάπιαν» ολόκληρα «παρα-υπουργεία» δικαιοσύνης στο Μαξίμου και έχουν δίπλα τους, με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα, αμετάκλητα καταδικασμένους από τη Δικαιοσύνη. «Δεν είμαστε τελικά όλοι ίδιοι» μου είπαν.

Πλεύρης στη λίστα;

Μπορεί η κυβέρνηση να λέει πως η διαρροή των emails των αποδήμων «δεν σχετίζεται επ’ ουδενί χρονικά με την πλατφόρμα εγγραφών στην επιστολική ψήφο» και πως «έχει γίνει τον Μάιο του 2023 επί της υπηρεσιακής κυβέρνησης», ωστόσο αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα «damage control». Στον απόηχο της καρατόμησης ουσιαστικά της Ασημακοπούλου, έμαθα ότι στο Μέγαρο Μαξίμου εξέτασαν την περίπτωση να μπει στο ψηφοδέλτιο για την Ευρωβουλή ο Θάνος Πλεύρης. Ο πρώην υπουργός έχει επιρροή στο δεξιό ακροατήριο της ΝΔ και θεωρούν στο πρωθυπουργικό γραφείο ότι θα καταφέρει να κερδίσει ένα κομμάτι των δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων. Η επιλογή του Πλεύρη, που μου λένε ότι δέχθηκε και είπε το «ναι» και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ήταν μονόδρομος μετά την έξοδο της Ασημακοπούλου και το κόψιμο, λόγω των αντιδράσεων του δικηγόρου Φαήλου Κρανιδιώτη.

Εξέτασαν Φλώρο και Στεφανή

Αυτό επίσης μου έμαθα ήταν ότι στο Μαξίμου εξέτασαν δυο απόστρατους αξιωματικούς, τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο και τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας σε υπηρεσιακή κυβέρνηση Αλκιβιάδη Στεφανή. Τους θεωρούν καλές υποψηφιότητες, αλλά δεν ήταν αυτές όμως που θα κατάφερναν να κερδίσουν το δεξιό ακροατήριο εκεί που χωλαίνει τώρα η ΝΔ και αυτό καταγράφονταν σε μετρήσεις.

Η έκπληξη με Τσουκαλά

Πάντως επειδή αναφέρομαι στα ευρωψηφοδέλτια να υπογραμμίσω ότι έκπληξη προκλήθηκε στο ΠΑΣΟΚ από την επιλογή του γνωστού δικηγόρου – εργατολόγου Κώστα Τσουκαλά να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πολλοί τον είχαν συνδέσει, άγνωστο πώς με τον ΣΥΡΙΖΑ, ίσως επειδή παλαιότερα ήταν ο πατέρας του υποψήφιος, αλλά ο ίδιος διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη και μένει να φανεί τι πόντους θα δώσει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το σύστημα του Γιώργου Παπανδρέου δίνει μάχη για να εκλεγεί εκτός από το Νίκο Παπανδρέου και ο Φίλιππος Σαχινίδης, πρώην υπουργός Οικονομικών τον οποίο στηρίζει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Από μακριά και αγαπημένοι

Όλα είναι καλά στη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα λέει ο Στέφανος Κασσελάκης που από χθες υπηρετεί την ολιγοήμερη θητεία του, αλλά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κρατά αποστάσεις από την περίοδο της πρωθυπουργίας του και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και στην Ράνια Τζίμα και τον Γιάννη Πρετεντέρη που ακόμα την συζητάνε στο εσωτερικό του κόμματος.

Εποχή Κασσελάκη

Η συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ήταν μια καλή ευκαιρία για να καταστεί σαφές ότι πλέον η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται στην εποχή Κασσελάκη. Η φράση του ότι ο κύκλος του 2015 – 2019 έχει κλείσει είναι κομβική για την μετέπειτα πορεία του κόμματος. Βέβαια θέλησε να πείσει ότι υπάρχει επικοινωνία γι’ αυτό και αποκάλυψε ότι έγινε συνάντηση με τον ΑλέξηΤσίπρα μετά το συνέδριο και στον απόηχο της παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού.

Μαζί με Πολάκη και Παππά

Είναι δύσκολο όμως για τον Κασσελάκη να αδειάσει το Νίκο Παππά και τον Παύλο Πολάκη, συμφωνώντας με τον Τσίπρα ότι έγιναν ατυχείς χειρισμοί τόσο στην διαχείριση του σκανδάλου Νοβαρτις όσο και στο θέμα του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Η απόσταση όμως του Στέφανου Κασσελάκη από τον Αλέκη Τσίπρα είναι πιο εμφανής όταν η συζήτηση έρχεται στο ζήτημα των οικονομικών του. Εκεί η διαχωριστική γραμμή είναι ξεκάθαρη με αποκήρυξη του νόμου της περιόδου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Ακόμα και η αναφορά Πολάκη και πολλών άλλων για τις πρόσφατες προτάσεις Κασσελάκη για την ακρίβεια και την φορολογία ότι ήταν το πιο αριστερό που ακούστηκε τα τελευταία 30 χρόνια λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζεται σε μερικά σημεία η προεδρία Τσίπρα.

Στο Κάιρο και ο Χριστοδουλίδης

Ραντεβού στο Κάιρο έχουν την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η Τζόρτζια Μελόν, ο πρωθυπουργός του Βελγίου που έχει την προεδρία της Ε.Ε., Αλεξάντερ Ντε Κρο, ενώ στην ομάδα των ηγετών προστέθηκε και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης προκειμένου να οριστικοποιήσουν και να ανακοινώσουν τη συμφωνία για το μεταναστευτικό. Οι άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου αλλά και η επικεφαλής της Κομισιόν είναι σε ανοικτή επαφή το τελευταίο διάστημα καθώς ανησυχούν για τις αυξημένες ροές των μεταναστών – κυρίως οικονομικών από την βόρεια Αφρική στην Ευρώπη. Στα χέρια τους έχουν ένα πακέτο 7,4 δις για το Κάιρο καθώς η οικονομία της Αιγύπτου έχει υποστεί τις συνέπειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αφού πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι παραμένει κλειστός ένας βασικός αιμοδότης δρόμος για το εμπόριο που δεν είναι άλλος από το πέρασμα της Ράφα ενώ πρόβλημα υπάρχει και λόγω των Χούθι στην διώρυγα του Σουέζ. «Η ΕΕ δεν μπορεί να περιμένει και να καθίσει με σταυρωμένα χέρια» μου έλεγε διπλωματική πηγή και σημείωνε με έμφαση ότι η Ελλάδα πίεσε πολύ να γίνει αυτή η συνάντηση καθώς υπάρχουν και άλλες συμφωνίες που κινδυνεύουν να παγώσουν ή να μείνουν πίσω με την Αίγυπτο του Σίσι.

Σε 1,7 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μπαίνει το fiber της ΔΕΗ

Νέο βήμα που έρχεται να φέρει νέα δεδομένα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μαθαίνω ότι κάνει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ FiberGrid, θυγατρική της ΔΕΗ που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και παροχή πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (Fiber to the Home), έχει σχεδιάσει την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, τα οποία έως και το 2025 θα «καλωδιώσουν» 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σας θυμίζω ότι ήδη το δίκτυο Fiber tothe Home της ΔΕΗ FiberGrid έχει φτάσει σε 140.000 νοικοκυριά σε 12 δήμους της Αττικής, μέσα διάστημα 10 μηνών. Μάλιστα η εταιρεία ανέθεσε σε 12 εργολάβους, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, την κατασκευή δικτύων Fiber to the Home σε επιπλέον περιοχές στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη. Οι περιοχές έχουν επιλεγεί με βάση – μεταξύ άλλων κριτηρίων – την πληθυσμιακή κάλυψη και τη διείσδυση του δικτύου Fiber to the Home. Στόχος της ΔΕΗ FiberGrid είναι το δίκτυο FTTH να φτάσει τα 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2024.

Σε δημόσια διαβούλευση η Μαρίνα Αγίου Κοσμά

Με ταχύτατο βηματισμό τρέχουν οι επενδύσεις στο Ελληνικό. Ένα ακόμα μεγάλο και σημαντικό μέτωπο επενδύσεων θα πρέπει να σας πω ότι είναι αυτό που σχετίζεται με την ανάπλαση της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, η οποία θα αλλάξει χαρακτήρα και μάλιστα τα επόμενα χρόνια θα είναι ανοιχτή και για το κοινό, κάτι που δεν συνέβαινε στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας της. Στη Μαρίνα που καλύπτει θαλάσσια έκταση 528 στρεμμάτων και χερσαία περίπου 32 στρεμμάτων θα ελλιμενίζονται εκατοντάδες σκάφη αναψυχής ή megayachts (πάνω από 300, με μήκος έως 80 μέτρα), σε γενικές γραμμές προβλέπονται χρήσεις και χώροι, όχι μόνο υποστηρικτικές προς τις λιμενικές υποδομές, αλλά και γραφεία, καταστήματα παροχής υπηρεσιών (τραπεζών, ταχυδρομείου, ενοικίασης οχημάτων / σκαφών κλπ.), εντευκτήριο, υπαίθριος/στεγασμένος χώρος εκδηλώσεων, εμπορικά καταστήματα (ναυτιλιακών ειδών, πώλησης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης – mini market), κατάστημα εστίασης (αναψυκτήριο, εστιατόριο, café, bar), στάθμευσης (γήπεδα, υπόγειοι/ημιυπόγειοι χώροι), πεδίο προσγείωσης/απογείωσης ελικοπτέρου, χώροι πρασίνου, παραλιακή ζώνη εξυπηρέτησης σκαφών.

Νέο μεγάλο χτύπημα της ΤΕΡΝΑ στην παραλιακή

Μου το είπε άνθρωπος της αγοράς, ότι η ΤΕΡΝΑ κάνει ένα νέο μεγάλο οικιστικό συγκρότημα στην παραλιακή. Σε κομβικό σημείο του Ελληνικού και πολύ κοντά στην υλοποιούμενη επένδυση. Αυτή τη στιγμή μάλιστα τρέχουν οι εργασίες εκσκαφής. Όπως με πληροφορούν μάλιστα αποτελεί μία ακόμα επένδυση στα νότια προάστια, όπου φαίνεται ότι η κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βλέπει ενδιαφέρον για να αναπτύξει πολυτελείς κατοικίες, έχοντας κάνει ήδη ένα βήμα κοντά δίπλα στο ξενοδοχείο Emmantina της Γλυφάδας, επί της Ποσειδώνος όπου επίσης κατασκευάζει «πράσινο» κτιριακό συγκρότημα κατοικιών.

Η γενική συνέλευση της Carrefour του Βαρδινογιάννη

Μετά την εξαγορά των 10 καταστημάτων της αθηναϊκής αλυσίδας σούπερ μάρκετ ευκολίας, Economy, η Carrefour του Νίκου Βαρδινογιάννη τηρεί στάση αναμονής. Και λέω αναμονής γιατί μπορεί να έχει δημιουργήσει περίπου 30 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο το εγχείρημα δεν φαίνεται να «τρέχει» με τους ρυθμούς που θα περίμενε ο όμιλος AVE και φυσικά ο ίδιος ο επιχειρηματίας που έχει επενδύσει χρήματα για να τη φέρει στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι αυξήσεις κεφαλαίου είναι κάτι αρκετά σύνηθες τον τελευταίο καιρό για την Carrefour με στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητά της. Αυτό που περιμένω να ακούσω πάντως είναι από τον επικεφαλής του ομίλου AVE, Θωμά Ρούμπα, σε ποια φάση ακριβώς βρίσκεται το φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης της επιχείρησης.

Το χαμένο στοίχημα της Spar

Και αφού σας είπα για την Carrefour, να σας επαναφέρω τη μνήμη και λίγο στη Spar. Η Spar που προσπάθησε να έρθει ξανά στην Ελλάδα μέσω του ομίλου Αστέρα, δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά. Είδα βέβαια πριν λίγες μέρες μία αφίσα της Spar στη Food Expo στην έκθεση τροφίμων του αεροδρομίου. Ένα από τα ελάχιστα καταστήματα της Spar, ανήκει στον Γιώργο Βογιατζάκη, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Μαρινόπουλου. Το κατάστημα βρίσκεται στο ύψος της Μαρίνας Αλίμου στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ένα σημείο που είναι από μόνο του «πέρασμα» και μαγαζί γωνία καθώς συστεγάζεται με βενζινάδικο ενώ εξυπηρετεί και τις ανάγκες των σκαφών της Μαρίνας.