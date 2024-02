Το πρώτο think tank του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο την Παιδεία ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο Στέφανος Κασσελάκης. «Σας έχω μιλήσει για τα think tank που φτιάχνουμε, με ανθρώπους που προέρχονται όχι από το στενό κομματικό πλαίσιο, αλλά από εσάς, από την κοινωνία. Με ιδιαίτερη χαρά σάς παρουσιάζω το πρώτο, το Think Tank Παιδείας.

Οι άριστοι της κοινωνίας θα βρίσκονται δίπλα μου, για να φτιάξουμε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα δημόσιας παιδείας.

Γιατί η πραγματική παιδεία είναι αυτό που δε θέλει το σύστημα Μητσοτάκη. Γιατί η πραγματική παιδεία δίνει τα εφόδια σε μία κοινωνία να αντισταθεί στην προπαγάνδα, να ρωτήσει, να μάθει, να διεκδικήσει μία καλύτερη ζωή», γράφει στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Οι έξι επιστήμονες του think tank του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία:

Βασίλης Τσελφές: Ομότιμος καθηγητής στο ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ με εξειδίκευση στη Φυσική,

Λουκία Μπεζέ: Κλινική και αναπτυξιακή ψυχολόγος με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Paris XII,

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης: Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Michigan,

Ιωάννης Τουλής: Καθηγητής στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξειδικεύεται σε θέματα ακαδημαϊκής ανάπτυξης και διαχείρισης,

Δημήτρης Τορτοπίδης: Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Οδοντιατρικής του ΑΠΘ με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και πάνω από 100 ομιλίες και ελεύθερες ανακοινώσεις σε συνέδρια,

Γεώργιος Μπαγάκης: Ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης,

Δανάη Βουκελάτου: Υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, ερευνητική βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Όσλο με μεταπτυχιακό στην Έρευνα και την Ψυχολογία της Εκπαίδευσης.