Η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το ισπανικό πρωτάθλημα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (2/12).

Οι «μπλαουγκράνα» ανέβηκαν στην κορυφή της La Liga με 34 βαθμούς, στο +1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ οι «ροχιμπλάνκος» είναι στους 31 και θέλουν τη νίκη για να πιάσουν τους αντιπάλους τους. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 1HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:30 Novasports 2HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας

21:30 Novasports Prime Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

21:30 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports Start Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Κύπελλο Γερμανίας

22:15 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ Premier League