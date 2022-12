Τα 16 ζευγάρια του Just the 2 Of Us επιστρέφουν στη σκηνή για να υποδεχτούν όλα μαζί live στον Alpha το 2023. Ο μεγάλος τελικός έχει μπει στην τελική ευθεία και ο Νίκος Κοκλώνης δίνει τον ρυθμό στο μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο.

H live υποδοχή του 2023 στον Alpha είναι κάτι που τηλεοπτικά έχουμε να ζήσουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Καλεσμένη του Νίκου Κοκλώνη θα είναι η hottest ελληνική μπάντα, οι MEΛΙSSES που μαζί με τη Δέσποινα Βανδή θα απογειώσουν το πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Just the 2 Of Us.

Οι εκπλήξεις θα είναι πολλές: Στη σκηνή του J2US την παραμονή της πρωτοχρονιάς επιστρέφουν και τα 12 ζευγάρια που έχουν αποχωρήσει στα προηγούμενα live, με νέες ερμηνείες-έκπληξη, ένα άκρως ξεσηκωτικό performance που όλοι τους απόλαυσαν στις πρόβες!

Όσο για τα τέσσερα ζευγάρια των φιναλίστ θα δώσουν για μια ακόμα φορά τον καλύτερο εαυτό τους, διεκδικώντας τη μεγάλη νίκη. Οι Ιλάειρα Ζήση – Μαυρίκιος Μαυρικίου, Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα, Ματίνα Νικολάου – Βασίλης Πορφυράκης και Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα είναι πανέτοιμοι για τη μεγαλύτερη μουσική τους αναμέτρηση. Και τα 4 ζευγάρια θα διαγωνιστούν με 3 τραγούδια. Ένα που έχουν ερμηνεύσει ξανά σε προηγούμενο live, ένα νέο τραγούδι που επιλέγουν οι ίδιοι, αλλά και ένα τραγούδι κοινό για όλους, το «Φίλα με» του Σταμάτη Κραουνάκη.

Ραντεβού την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 20.00 στον μεγάλο τελικό του «Just the 2 of Us» για το πιο ξέφρενο ρεβεγιόν!

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε φωτογραφίες από την πρόβα: