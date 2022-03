Μύλος έχουν γίνει οι δυο νέες ομάδες του Survivor. Από τη μια το «ανακάτεμα» των παικτών και από την άλλη το χθεσινοβραδινό συμβούλιο έχουν πυροδοτήσει εντάσεις και πολλές συζητήσεις. Στον απόηχο του χθεσινοβραδινού συμβουλίου, και αφού οι παίκτες επέστρεψαν στις παραλίες τους άρχισαν οι συζητήσεις.

«Εγώ πιστεύω ότι δεν κινδυνεύει κανείς να φύγει από εμάς. Πιστεύω ή η Μυριέλλα ή ο Ανδρέας. Δεν του αξίζει του Ανδρέα να φύγει, ψηφίστηκε όντας τραυματίας» ανέφερε αρχικά η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και κάποια από τις συμπαίκτριες της στην Μπλε Ομάδα τόνισε «ας φύγει η Μυριέλλα».

Σε ότι αφορά την υποψηφιότητα προς αποχώρηση του Τάκη Καραγκούνια, οι παίκτες των Μαχητών αναφέρθηκαν στο λόγο για τον οποίο μπήκε εξ’ αρχής στο Survivor ο παίκτης. «Δεν είναι ότι μπήκε για να κάνει την πλάκα του. Έχει μπει για να μπορέσει να εξασφαλίσει το μέλλον του παιδιού του» τόνισε παίκτης των Μαχητών. Τότε όμως ο Σπύρος Μαρτίκας αναρωτήθηκε: «Αφού έχεις τόσο ιερό σκοπό, τον οποίο τον έμαθα τώρα που συμβιώνουμε και μάλιστα σήμερα που το κάνει νύξη η Σοφιάνα. Γιατί ρε αγάπη μου δε χαμηλώνεις λίγο τους τόνους με όλο τον κόσμο;».

Στο ίδιο κλίμα ήταν όμως και οι συζητήσεις στην παραλία των Διασήμων. Οι παίκτες της κόκκινης ομάδας, αναφέρθηκαν κι αυτοί με την σειρά τους στην υποψηφιότητα του Τάκη Καραγκούνια σχολιάζοντας πως μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι το γεγονός πως τον ψηφίσανε όλοι ενώ είναι καλός αγωνιστικά.

«Θέλουμε να δώσουμε λίγο βάση και στο ότι πρέπει εμείς να παραμείνουμε ενωμένοι και ότι μακάρι να φύγει κάποιος από τους μπλε γιατί είναι αδικία και για τον Ανδρέα. Γιατί πολλές φορές έχουμε πει ότι όταν κάποιος είναι τραυματισμένος είναι πολύ άδικο να ψηφιστεί. Και για τη Μυριέλλα γιατί και η Μυριέλλα έχει επανέλθει και είναι η Μυριέλλα που ήτανε» σχολίασε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου μιλώντας στους συμπαίκτες της.

Η απάντηση της Μυριέλλας Κουρεντή ήρθε άμεσα. «Έχω κουράσει τον Μαρτίκα. Αφού έχω κουράσει τον Μαρτίκα πρέπει να φύγω» είπε με χιούμορ η ηθοποιός. «Μπορεί να μην σε συμπαθεί επειδή του παίρνεις χρόνο από τα συμβούλια» τής είπαν οι συμπαίκτες της.

Μυριέλλα Κουρεντή: Ο Κατσαούνης είδε πως άλλαξα άποψη για εκείνον και αυτό μάλλον δεν του άρεσε

Ο Γιώργος Κατσαούνης, ο οποίος ήταν κάτοχος της ασυλίας έβγαλε στον «τάκο» την Μυριέλλα Κουρεντή. Η ηθοποιός του Survivor σε μια προσπάθεια να κατανοήσει την κίνηση του συμπαίκτη της, μίλησε στην κάμερα της παραγωγής και τόνισε: «Για μένα, ότι είμαι υποψήφια αυτήν την στιγμή, έπαιξε καθοριστικό ρόλο το ότι κέρδισε την ατομική ασυλία ο Γιώργος. Γιατί πρώτα απ’ όλα είναι ένας πρώην Μπλε οπότε θα του ήταν πολύ δύσκολο συναισθηματικά να ψηφίσει κάποιον από τους παλιούς του συμπαίκτες. Είδε ότι δεν ήμουν η Μυριέλλα που με είχε αφήσει πριν μήνες και είχα αλλάξει εντελώς άποψη για εκείνον, και έμεινα στην άποψη αυτή. Μπορεί και να μην του άρεσε και να θεώρησε πολύ πιο εύκολο να ψηφίσει εμένα από το να ψηφίσει κάποιον άλλον. Ο Γιώργος μπήκε σε μια ομάδα που ουσιαστικά κολλητή παρέα κάνουν η Ναυσικά, ο Απόστολος και ο Στάθης. Δεν είναι κιόλας ότι τους κυνηγάω να κάνουμε παρέα. Μου αρέσει να είμαι και μόνη μου, μ’ αρέσει να είμαι και με όλους».

Ο Σπύρος Μαρτίκας ευχαρίστησε τον Άρη Σοϊλέδη που τον έβγαλε στον τάκο

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Άρη γιατί πρότεινε εμένα από την ατομική του ασυλία γιατί ψήφισε στρατηγικά και επικαλέστηκε την αγάπη του κόσμου. Τον ευχαριστώ γι’ αυτό. Η αγάπη στο πρόσωπο μου να γίνει μια αγάπη απέναντι προς την Μπλε ομάδα» σχολίασε ο Σπύρος Μαρτίκας στην κάμερα του Survivor και ευχαρίστησε τον Άρη Σοϊλέδη που τον έβγαλε στον τάκο.

Έξαλλος με τον Άρη Σοϊλέδη, ο Τάκης Καραγκούνιας

Έξαλλος είναι με τον Άρη Σοϊλέδη ο Τάκης Καραγκούνιας και εξήγησε στην κάμερα του γιατί. «Όταν κέρδισε τον αγώνα ο Άρης ήμουν σίγουρος ότι θα ήμουν υποψήφιος. Αλλά δυστυχώς βγήκα υποψήφιος με διαφορετικό τρόπο, που για μένα δεν εμπνέει καμία ηθική προς το πρόσωπο μου και αν μη τι άλλο αυτό που έκανε ο Άρης Σοϊλέδης ήταν ότι πιο πονηρό, και ύπουλο μπορούσε να κάνει. Ο Άρης Σοϊλέδης έκανε κάτι πολύ ανήθικο. Μίλησε πίσω από την πλάτη μου και επειδή αγωνιστικά δεν μπορεί να μου πει κάτι, γιατί ξέρει ποιος είμαι, κατάφερε να πείσει τους συμπαίκτες μου να με βγάλουν από την κάλπη για να μην έχει αυτός το θάρρος να με βγάλει αυτός από την ατομική ασυλία» είπε ο παίκτης.

Στιγμές έντασης στην καλύβα των Μπλε

Η υποψηφιότητα του Τάκη Καραγκούνια συζητήθηκε και στην καλύβα των Μπλε. Ο Άρης Σοϊλέδης προσπάθησε να του εξηγήσει για ποιο λόγο έχει πρόβλημα επικοινωνίας μαζί του και του τόνισε πως δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του.

«Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα» είπε ο Τάκης Καραγκούνιας στους συμπαίκτες του και τους είπε πως θεωρεί πως βγήκε υποψήφιος προς αποχώρηση λόγω των εντάσεων που είχαν δημιουργηθεί στην προηγούμενη ομάδα του.

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Κάνουν πλύση εγκεφάλου στον Άρη και τη Σοφιάνα – Λειτουργούν σαν βδέλλες

«Χθες στο συμβούλιο κατάλαβα ότι ίσως ο Άρης επηρεάζεται από την υπόλοιπη ομάδα» τόνισε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου στην κάμερα του Survivor σχολιάζοντας τα όσα έγιναν στο συμβούλιο και πρόσθεσε: «Πιθανολογώ πως αυτό που γίνεται στην Σοφιάννα, αυτή η πλύση εγκεφάλου, γίνεται και στον Άρη και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ελπίζω να ανοίξει τα μάτια του. Προσπαθώ να καταλήξω… Υπάρχουν κάποια άτομα που λειτουργούν σαν βδέλλες».

Από την πλευρά του, ο Άρης Σοϊλέδης, χαρακτήρισε «διαφωνία φίλων» αυτό που έγινε με την Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου στο συμβούλιο. «Αλίμονο αν ήταν όλα τέλεια στις σχέσεις των ανθρώπων» σχολίασε ο παίκτης των Μπλε.

Έβαλε τα κλάματα το Τάκης Καραγκούνιας

Για την πολυαγαπημένη του κόρη, Ραφαηλία μίλησε ο Τάκης Καραγκούνιας στην κάμερα του Survivor και δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνηση του. «Προσπαθούσα πολλά χρόνια να μπω στο Survivor. Πέρσι στο τσακ δεν μπήκα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παράτησα τα πάντα και ήρθα. Έχω έρθει για την κόρη μου, τη Ραφαηλία μου, γιατί όπως και να το πάρει κανείς, είναι ότι καλύτερο έχω στη ζωή μου. Αυτό που θέλω είναι να φτάσω στο έπαθλο για να έχει ένα καλύτερο μέλλον γιατί εγώ δεν ξέρω πού πατάω. Γι’ αυτό παίζω με κομμένο χέρι και με σμπαράλια γόνατο για να καταφέρω να κάνω κάτι για το κοριτσάκι μου» είπε με δάκρυα στα μάτια ο παίκτης.

Η επική ατάκα του Άρη Σοϊλέδη

Οι παίκτες των δυο ομάδων βρέθηκαν μπροστά στον Γιώργο Λιανό ο οποίος θέλησε να μάθει περισσότερα για το τι συμβαίνει ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τον Άρη Σοϊλέδη. Ο Τάκης επανέλαβε την άποψη του πως ο Άρης υποκίνησε την υποψηφιότητα του προς αποχώρηση.

«We have communication problems with you να στο πω και Αγγλικά που τα καταλαβαίνεις καλύτερα» ήταν η επική ατάκα του Άρη Σοϊλέδη στην συνέχεια.