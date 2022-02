Σε αποκλειστική συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς και διανομείς περιεχομένου παγκοσμίως, τα BBC Studios προχώρησε η COSMOTE TV, για την επόμενη τριετία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα απολαμβάνουν κάθε χρόνο περισσότερες από 45 ώρες νέων πολυαναμενόμενων σειρών και νέων κύκλων σειρών σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους πάνω από 400 ώρες περιεχομένου, ετησίως, από εμβληματικές σειρές του BBC, όπως τα βραβευμένα με BAFTA «Doctor Foster» και «Call The Midwife».

«Μέσω της συμφωνίας μας με τα BBC Studios εμπλουτίζουμε το portfolio μας με υψηλού επιπέδου περιεχόμενο που είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές στην Ελλάδα και οι συνδρομητές μας μπορούν να απολαύσουν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση και on demand», δήλωσε ο Executive Director της COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης.

«Η ομάδα της COSMOTE TV γνωρίζει από ποιοτικό περιεχόμενο και κατανοεί τις ανάγκες του κοινού της. Γι’ αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και θα προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό παγκόσμιας εμβέλειας περιεχόμενο από τα BBC Studios και τους συνεργάτες μας. Είμαστε σίγουροι πως οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα το απολαύσουν», δήλωσε ο Senior Vice President content sales EMEA των BBC Studios, Salim Mukaddam.

Νέες παραγωγές σε Α’ αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση στην COSMOTE TV

Νέες πολυαναμενόμενες παραγωγές του κορυφαίου βρετανικού στούντιο θα απολαμβάνουν, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, οι Έλληνες τηλεθεατές.

Στις πρεμιέρες του 2022 περιλαμβάνονται η δραματική σειρά «This is Going to Hurt» (Τετάρτη 9/2, COSMOTE TV PLUS) με τον βραβευμένο με Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Μπεν Γουίσοου, καθώς και το αστυνομικό «The Chelsea Detective» (Τρίτη 8/2, COSMOTE TV PLUS).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ COSMOTE TV και BBC Studios, έχουν κάνει ήδη πρεμιέρα η δραματική κομεντί «Cheaters», από τους δημιουργούς των δημοφιλών Misfits, Lovesick και The End of the F***ing World, το θρίλερ «Ragdoll», η σύγχρονη τηλεοπτική αφήγηση της διάσημης νουβέλας του Όσκαρ Ουάιλντ «The Canterville Ghost» και ο 2ος κύκλος της μαύρης κωμωδίας «Guilt», τα οποία είναι διαθέσιμα στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Η συνέχεια δημοφιλών σειρών αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Τη συνέχεια δημοφιλών σειρών των BBC Studios έχει εξασφαλίσει η COSMOTE TV για τους συνδρομητές της. Με 2ο κύκλο επιστρέφει το θρίλερ «We Hunt Together», ενώ το πρόγραμμα της COSMOTE TV θα εμπλουτιστεί, μεταξύ άλλων, με την 5η σεζόν της βραβευμένης με BAFTA σειράς «Unforgotten», τον 3ο κύκλο της δραματικής σειράς «The Split» σε σκηνοθεσία Dee Koppang O’Leary (Bridgerton, The Crown), αλλά και τον 11ο κύκλο της εμβληματικής σειράς «Call The Midwife» με την Βανέσα Ρεντγκρέιβ. Με τους δύο επόμενου κύκλους (2ος και 3ος) επανέρχεται και το βασισμένο στην ημιτελή νουβέλα της Τζέιν Όστεν «Sanditon».

Οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών είναι διαθέσιμοι για binge-watching, στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Πάνω από 400 ώρες βραβευμένων σειρών και τηλεταινιών του BBC, κάθε χρόνο, για binge-watching

Πάνω από 400 επεισόδια εμβληματικών σειρών του BBC για binge-watching, θα έχουν στη διάθεσή τους κάθε χρόνο οι τηλεθεατές, μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν τα βραβευμένα με BAFTA «Doctor Foster», «Happy Valley», «War and Peace», το τηλεοπτικό ντεμπούτο του βραβευμένου με OSCAR® Στιβ ΜακΚουίν «Small Axe», το «Trigonometry» της Ελληνίδας σκηνοθέτη (Chevalier, Attenberg) και παραγωγού (Κυνόδοντας, Άλπεις, Digger), Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, η πολεμική σειρά δράσης «Our Girl», το δραματικό «MotherFatherSon» με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, το γυρισμένο στην Κέρκυρα «The Durrells» και πολλά άλλα.

Στον on demand κατάλογο της COSMOTE TV οι συνδρομητές θα βρουν και κλασικές σειρές εποχής, όπως «Great Expectations», «Dickensian», «Jayne Eyre», «Les Miserables», «Olivier Twist», «Bleak House» και «Sense and Sensibility», ενώ θα προστεθούν και οι τηλεταινίες «Brexit: The Uncivil War» με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, «Stolen» με τον Ντέμιεν Λούις, «Byron» με τον Τζόνι Λι Μίλερ και τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ, «The Challenger» με τον Γουίλιαμ Χερτ και «All the King’s Men» με την Μάγκι Σμιθ.