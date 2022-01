Το «Dancing With The Stars» επέστρεψε απόψε Παρασκευής 14 Ιανουαρίου στο Star, με την υπόσχεση υπόσχεται να δώσει λάμψη και πολύ χορό στην βραδιά μας.

Η Βίκυ Καγιά έβαλε «φωτιά» στο stage με το μίνι και super stylish φόρεμά της. Μαζί της ο κωμικός Λάμπρος Φισφής και μία special guest. Οι δύο παρουσιαστές, υποδέχτηκαν στο πιο ανατρεπτικό, τηλεοπτικό ballroom τους 7 αγαπημένους celebrities και τους παρτενέρ τους, για να παρουσιάσουν τις πιο έντονες και εκρηκτικές χορογραφίες, να κάνουν χορευτικά θαύματα και να ξεσηκώσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Special guest της βραδιάς είναι η Δανάη Παππά, η πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς του Alpha «Σασμός», η οποία μεταμορφώνεται σε μία παραμυθένια ηρωίδα και χάνεται σε ένα δάσος γεμάτο με όνειρα και εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες!

Οι The Swingin’ Cats επίσης εμφανίζονται στο ballroom του «Dancing With The Stars» και… ανάβουν χορευτική φωτιά, σε ένα χαρούμενο και ανεπανάληπτο party.

Οι επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» φορούν τα ρούχα του James Bond, σε μία εντυπωσιακή χορογραφία, που υποκλίνεται στη γοητεία του θρυλικού πράκτορα 007.

Τα 7 υπέροχα ζευγάρια δίνουν τη χορευτική μάχη για την παραμονή τους στο πιο φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show και διεκδικούν την υψηλή βαθμολογία της έμπειρης κριτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Στέφανο Δημουλά, τη Μαρίνα Λαμπροπούλου, την Έλενα Λιζάρδου, τον Jason Roditis αλλά και τη θετική ψήφο των τηλεθεατών.

Αεράκι και samba για τη Βασιλική Μιλλούση και τον Μαξίμ

Το αγαπημένο της ταίρι στο DWTS συνάντησε και πάλι η Βασιλική Μιλλούση, το βράδυ της Παρασκευής (14/1), ύστερα από την αλλαγή παρτενέρ που είχαμε παρακολουθήσει την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Είναι σίγουρα ένα από τα φαβορί του Dancing with the Stars, κάτι που φάνηκε από τα πρώτα live.

Στο 12ο live, η Βασιλική Μιλλούση κι ο Μαξίμ Στάντνικ άφησαν ένα μουσικό αεράκι, αυτό της Ελένη Φουρέιρα να τους παρασύρει κι έχοντας καλοκαιρινή διάθεση χόρεψαν μια απίστευτη samba.

Η καλλονή αθλήτρια θέλησε για ακόμα μια φορά να σαγηνεύσει τόσο την κριτική επιτροπή όσο και το τηλεοπτικό κοινό του χορευτικού σόου στο STAR. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο.

Στους ήχους της τελευταίας επιτυχίας της Ελένης Φουρέιρα, «Αερικό», η Βασιλική Μιλλούση παρουσίασε την πιο καυτή, θηλυκή της πλευρά και αλώνισε το τηλεοπτικό στούντιο.

Με ένα τεράστιο χαμόγελο και σέξι outfit, η αθλήτρια της Ενόργανης, άκουσε πολύ καλά λόγια με τους αντίστοιχους βαθμούς να ακολουθούν τη χορογραφία της.

«Βασιλική, Βασιλική… Τι μανούλι είσαι εσύ παιδάκι μου;» αναφώνησε η Βίκυ Καγιά αμέσως μετά το τέλος της χορογραφίας του ζευγαριού στο παρκέ του DWTS.

Λίγο πριν της κάνει κριτική η Μαρίνα Λαμπροπούλου δεν δίστασε να πει ότι έχει τάσεις φυγής και θέλει καλοκαίρι και διακοπές στη… Φολέγανδρο καθώς δεν της μπήκε και πολύ καλά το 2022.