Όσοι είναι λάτρεις των ρομαντικών σκηνών, ένα φιλί ανάμεσα στους πρωταγωνιστές μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς είναι σίγουρα η πιο πολυπόθητη στιγμή που περιμένει να δει. Στην πρώτη περίπτωση, εκείνη των ταινιών, ο περισσότερος χρόνος που μπορεί να περιμένει κάποιος για να εξελιχθεί το ειδύλλιο μεταξύ των δύο βασικών προσώπων της υπόθεσης είναι το μάξιμουμ δύο ώρες. Κάτι που δεν ισχύει για τις τηλεοπτικές σειρές, στις οποίες ο συγκεκριμένος χρόνος μπορεί να απλωθεί σε διάφορες σεζόν και να φτάσει ακόμη και τα πέντε χρόνια!

Όταν συμβεί όμως αυτό πολλοί είναι εκείνοι που το βλέπουν και το ξαναβλέπουν στο YouTube για να το απολαύσουν καλύτερα. Σύμφωνα, λοιπόν, με το mentalfloss.com και μια έρευνα του OnBuy.com το τηλεοπτικό φιλί με τις περισσότερες προβολές στο YouTube είναι εκείνο της Ρέιτσελ και του Ρος από το 14ο επεισόδιο -«The One with the Prom Tape»- του δεύτερου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς φαινόμενο τα «Φιλαράκια», που προβλήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1996.

Τα νούμερα, όμως, μιλάνε από μόνα τους και ο αριθμός των 4.387,342 προβολών αποδεικνύει και με το παραπάνω τη δημοφιλία της σκηνής. Αξίζει να αναφέρουμε, ωστόσο, ότι πρόκειται για το δεύτερο φιλί του ζευγαριού, που έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια της υπόλοιπης παρέας στο σπίτι της Μόνικας και της Ρέιτσελ, καθώς το πρώτο τους είχε συμβεί στο αγαπημένο στέκι της παρέας, Central Perk αρκετά επεισόδια νωρίτερα.

Για την ιστορία, το επόμενο δημοφιλέστερο τηλεοπτικό φιλί έχει περίπου τις μισές προβολές από εκείνο της Ρέιτσελ και του Ρος, μεταξύ των Τζες και Νικ στη σειρά «New Girl» με 2.046,201 προβολές και τρίτο έρχεται το φιλί της Έιμι και του Τζέικ στο «Brooklyn Nine-Nine» με 1.672,211 προβολές αντίστοιχα.