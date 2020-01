Το λάθος ρεπορτάζ για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ είχε συνέπειες για τον δημοσιογράφο

Σε διαθεσιμότητα έθεσε το ABC News τον ανταποκριτή του δικτύου Matt Gutman, μετά το λάθος που έκανε και μετέδωσε πως όλα τα παιδιά του Κόμπι Μπράιαντ εμπλέκονταν στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα με το ελικόπτερο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο σταρ του NBA και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα.

Προτού επιβεβαιωθεί ο θάνατος της Τζιάνα, ο Gutman ανέφερε σε ζωντανή σύνδεση ότι και οι άλλες τρεις κόρες του Μπράιαντ βρίσκονταν στο μοιραίο ελικόπτερο. Αργότερα απολογήθηκε για το λάθος, με μήνυμά του στο Twitter.

Today I inaccurately reported it was believed that four of Kobe Bryant’s children were on board that flight. That is incorrect. I apologize to Kobe’s family, friends and our viewers. pic.twitter.com/yYwuB9vpZl

— Matt Gutman (@mattgutmanABC) January 27, 2020