Έσπασε το φερμουάρ και άνοιξε το φόρεμα παρουσιάστριας λίγο πριν βγει στον αέρα

Τον απόλυτο... εφιάλτη έζησε μία παρουσιάστρια ειδήσεων του BBC όταν λίγα λεπτά πριν βγει στον «αέρα» σκίστηκε το φερμουάρ του φορέματός της με αποτέλεσμα να μείνει σχεδόν γυμνή.

Η Liz Beacon στρατολογήθηκε τελευταία στιγμή για να παρουσιάσει ειδησεογραφικού περιεχομένου εκπομπή στο BBC One και έτσι έτρεξε σπίτι της και έφερε στο στούντιο ένα αφόρετο φόρεμα. Ωστόσο, σχεδόν 20 λεπτά προτού παρουσιαστεί στους δέκτες ένιωσε το φερμουάρ να σκίζεται.

Ενημέρωσε την σκηνοθέτη της εκπομπής και εκείνη με την σειρά της ζήτησε να της φέρουν μεγάλα μεταλλικά μανταλάκια και μαύρη μονωτική ταινία για να «διορθώσει» το πρόβλημα.

Ευτυχώς, οι τηλεθεατές δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό και η Liz Beacon παρουσίασε την εκπομπή σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Talk about being strapped in for the ride.... zip on my brand new dress exploded with 15 minutes to go until we were on air. Gaffer and clips at the ready! Not glamorous. Or fun. Please help @ZARA pic.twitter.com/5xsm4rsxeE

— Liz Beacon (@LizBeacon) 6 Ιανουαρίου 2020