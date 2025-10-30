Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταία Πράξη.

Το ερωτικό δράμα που άγγιξε το συναίσθημα και προκάλεσε συζητήσεις επιστρέφει, με τους ήρωες πιο αποφασισμένους και αδίστακτους από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Γιατί η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

Πώς αφήσαμε τους ήρωες & πώς θα εξελιχθούν

ΜΑΡΙΝΑ (ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ)

Η Μαρίνα αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τη σχέση του συζύγου της με μια νεότερη γυναίκα και να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που της άφησε ο Άγης, όταν την χώρισε για τη Μάγια. Έχοντας καταφέρει να προχωρήσει χωρίς οι δυσκολίες να έχουν αντίκτυπο στον γιο τους, η Μαρίνα ελπίζει ότι δεν έχει πλέον να λύσει τίποτα με τον Άγη. Το αντίθετο, οι μικρές του κακίες και τα υπονοούμενά του την απομακρύνουν ακόμα περισσότερο. Θέλει πλέον να βρει τρόπο να τον βγάλει από τη ζωή τη δική της και του εφήβου Κωστή. Όταν συνειδητοποιεί, όμως, την αρρωστημένη κακεντρέχεια του Άγη, αποφασίζει να αποδείξει στη Μάγια με ποιον πραγματικά έχει μπλέξει. Η σύγκρουση θα είναι χειρότερη, γιατί αυτή τη φορά δεν μπορεί εύκολα να αποδείξει ότι είναι το θύμα. Θα μείνει αλώβητη από την εκδικητικότητα του Άγη; Με ποιο κόστος θα διασώσει τη σχέση της με τον Χρήστο και τον γιο της;

ΑΓΗΣ (ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ)

Έχοντας διαλύσει την οικογένεια και τις φιλίες του για χάρη της Μάγιας, ο Άγης έχει όλα όσα είχε ζητήσει. Τη νεότερη γυναίκα που ερωτεύτηκε, μια κόρη που λατρεύει, μαζί με ένα λαμπρό οικονομικό και επαγγελματικό μέλλον. Κάτι, όμως, έχει αλλάξει στο μυαλό του και γίνεται επιθετικός με όσους θεωρεί υπεύθυνους για όλα όσα πέρασε με τη Μάγια. Αυτό που μοιάζει αρχικά να είναι θυμός, εξελίσσεται σε μια σειρά από εμμονές απέναντι τόσο στη Μαρίνα και τους φίλους του, αλλά και προς τον Χρήστο και τον πεθερό του, τον Γερολυμάτο. Αντί να συγκεντρωθεί στην ευτυχία του, προσπαθεί να δημιουργεί προβλήματα. Σύντομα, αυτή η εκδικητικότητα θα τον φτάσει στα άκρα.

ΜΑΓΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΝΤΗ)

Αυτό που θα μπορούσε να είναι μια νεανική ερωτική περιπέτεια για την κακομαθημένη κόρη του Γερολυμάτου, είναι πλέον η ενήλικη ζωή της. Σύζυγος ενός απαιτητικού άντρα, μητέρα ενός μωρού, με μια τακτοποιημένη ζωή μακριά από άλλες νεανικές φιλοδοξίες και παρέες της ηλικίας της. Η Μάγια είναι ευτυχισμένη που έχει δίπλα της τον άντρα, για τον οποίο πολέμησε και τα έβαλε με κάθε κοινωνική νόρμα και περιορισμό. Αυτό που την απασχολεί τώρα, είναι ότι η αγάπη αυτή αρχίζει και δημιουργεί απορίες και ανασφάλειες στην ίδια. Είναι ο Άγης ο ιδανικός άντρας που ερωτεύτηκε; Αν έχει τελειώσει οριστικά με τη Μαρίνα, για ποιο λόγο αισθάνεται ότι ακόμα τον μοιράζεται με κάποια άλλη γυναίκα;

ΒΑΝΑ (ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ)

Η Βάνα είναι μια γυναίκα που εγκατέλειψε μια έντονη και χειραφετημένη επαγγελματική ζωή για χάρη του συζύγου και των παιδιών τους. Πάντα άγρυπνη φρουρός του ομίλου του Γερολυμάτου και των υποθέσεων έξω και μέσα στο σπίτι τους, η Βάνα προσπάθησε πολύ να πείσει τον εαυτό της ότι η σχέση της Μάγιας με τον Άγη ήταν ένας νεανικός, παράφορος έρωτας που όφειλε και εκείνη να υπερασπιστεί ως μητέρα. Όσο, όμως, αρχίζει να υποπτεύεται κάποιες εντάσεις και, κυρίως, ορισμένες ύποπτες συμπεριφορές από την πλευρά του Άγη, κλονίζεται και τα βάζει με τον εαυτό της. Θεωρώντας σκόπιμο να μην μοιραστεί αυτές τις επιφυλάξεις της για την ευτυχία της κόρης της, η Βάνα θέλει να ξεφορτωθεί τον Άγη, αλλά καταλαβαίνει την επιρροή του στη Μάγια, γι’ αυτό άλλωστε και προσπαθεί μέχρι το τέλος να εξαντλήσει κάθε διπλωματία.

ΜΑΡΚΟΣ (ΛΑΕΡΤΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ)

Ο Μάρκος είναι ένας πιστός οικογενειάρχης που στην προσπάθειά του να αλλάξει τα ήθη και τους τρόπους του για να δεχτεί την επιλογής της κόρης του, κλονίστηκε ο ίδιος. Αντιμέτωπος με τη διάλυση ενός άλλου γάμου για να ευτυχήσει η Μάγια, πιέστηκε σε βαθμό που γεννήθηκαν σκέψεις και επιθυμίες μέσα του, που δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει με κανέναν. Ιδίως με τη σύζυγο και την κόρη του, που ένιωσε ότι πολύ επιπόλαια πήραν αποφάσεις για το μέλλον. Έπειτα από τη δική του εξωσυζυγική σχέση, ο Μάρκος κατάλαβε πόσο πλήγωσε τη Βάνα και πήρε μια απόφαση να ξαναγίνει ο παλιός καλός εαυτός του, ακόμα κι αν αυτή τη φορά χρειαστεί να βάλει στη θέση τους κάποια άτομα. Όπως για παράδειγμα τον Άγη με τις παράλογες αξιώσεις και φιλοδοξίες του. Σύντομα, θα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει καμία υπομονή με τον Άγη και ψάχνει τρόπους για να τον αποκλείσει από τη ζωή της οικογένειάς του.

ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο Χρήστος πίστεψε ότι η Μαρίνα ήταν μια ακόμα δικηγορική υπόθεση διαζυγίου, μέχρι που κατάλαβε ότι είχε να κάνει με τη γυναίκα της ζωής του. Έχοντας ήδη πληγωθεί στο παρελθόν, ο Χρήστος μπήκε στη ζωή της και ως στήριγμα, αλλά και ως ένας πολύ διακριτικός και δοτικός άνθρωπος. Έχοντας διαμορφώσει μια αξιοζήλευτη σχέση με τον γιο της Μαρίνας, ο Χρήστος προσπαθεί να την κάνει να δει το δικό τους μέλλον αποκλειστικά, χωρίς την παραμικρή αναφορά στο παρελθόν. Όταν καταλαβαίνει, όμως, ότι ο Άγης προσπαθεί να δηλητηριάσει την ευτυχία και τη σχέση του με τη Μαρίνα, βγαίνει για πρώτη φορά στην πιο σκληρή αντεπίθεση. Θα φέρει τα πάνω κάτω με τις αποκαλύψεις που κρατάει για άσσο σε βάρος του Άγη, αποκαλύψεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ο Άγης γνώρισε τη Μάγια. Τι θα συμβεί όταν ο Χρήστος αποφασίσει να τον καταστρέψει;

ΜΑΝΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο Μάνος προσπαθούσε πάντα να βρίσκει λύσεις για προβλήματα που δεν γνώριζαν οι υπόλοιποι στην κλινική, αλλά τους απειλούσαν με τον χειρότερο τρόπο. Έχοντας ο ίδιος μπλέξει με παρεξηγήσεις και αδίστακτες συνωμοσίες, ο Μάνος έχει επενδύσει στη σχέση του με τη Χρύσα. Της έκρυβε για καιρό, όπως έκρυβε και από όλους, ότι στο παρελθόν ο αλκοολισμός κατέστρεψε μία μεγάλη του σχέση. Ακόμα και μετά την απεξάρτησή του, αποκρύπτει αυτό το κομμάτι γιατί ακόμα θεωρεί τον εαυτό του ένοχο. Με αφορμή την επαφή του όμως με την κόρη που δεν γνώρισε ποτέ, ο Μάνος κλονίζεται και αυτό επηρεάζει και τη σχέση του με τη Χρύσα. Θα καταφέρει να ισορροπήσει ως πατέρας ενός παιδιού που δεν τον έχει γνωρίσει και ως σύντροφος μιας γυναίκας που θέλει την ευτυχία του;

ΧΡΥΣΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ)

Πάντα η λογική και ψύχραιμη της παρέας, η Χρύσα συνειδητοποίησε στη ζωή της ότι είναι ιδανική για κολλητή φίλη, αλλά έχει παραμελήσει τις δικές της επιθυμίες και ανασφάλειες. Έχοντας ήδη μετανιώσει για τη στάση της στην υπόθεση διαζυγίου ανάμεσα στον παιδικό της φίλο και τη Μαρίνα, τώρα πια η Χρύσα διατηρεί τις αποστάσεις που έτσι κι αλλιώς θεωρούσε απαραίτητες. Αντιλαμβάνεται το παιχνίδι του Άγη, όταν αισθάνεται την προσπάθειά του να την κάνει να αμφιβάλει για τον Μάνο. Αυτό, όμως, που δεν μπορεί να φανταστεί είναι πόσο η ζωή αυτή τη φορά θα κάνει την ίδια πρωταγωνίστρια και θα της φέρει την ευτυχία που περίμενε. Για αυτό και προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις του Μάνου με την άγνωστη κόρη του, και κυρίως να τον κάνει να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του. Ακόμα και όταν αρχίζει να αμφιβάλλει για το αν έχει χώρο στη ζωή του.

ΚΛΕΛΙΑ (ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ)

Η Κλέλια έζησε τόσο επώδυνα τη σκευωρία του Άγη εναντίον του άντρα της, που φαίνεται να μην έχει πια δικαιολογίες για τον παιδικό της φίλο. Νιώθει την προσπάθειά του να διορθώσει τα λάθη του, όπως ο ίδιος διατείνεται, αλλά η λογική της αντιδρά. Με την περιπέτεια του Διονύση σχετικά με την έρευνα περί οικονομικής απάτης στην εταιρεία, η Κλέλια συνειδητοποιεί ότι εκείνος είναι ο άνθρωπός της που τη λατρεύει. Θα κάνει τα πάντα για να τον στηρίξει ακόμα και αν χρειαστεί πια να συγκρουστεί και με τη Μάγια. Πάντα, όμως, θα υπάρχει κάτι που θα την τραβά πίσω…

ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ)

Απογοητευμένος από πολύ νωρίς με τον αδίστακτο κυνισμό του Άγη, ο Διονύσης κατάλαβε τα λάθη του και αποφάσισε να αλλάξει ως άνθρωπος. Δεν έχει πια άλλη προτεραιότητα πέρα από τον γάμο του με την Κλέλια. Όταν, όμως, οι υποψίες των ανθρώπων της εταιρείας αρχίζουν πάλι να τον κυκλώνουν, ο Διονύσης αισθάνεται ότι κάποιος τον έχει βάλει στο μάτι και προσπαθεί να του κάνει κακό. Δεν ανέχεται πλέον ούτε δευτερόλεπτο τον Άγη και αποφασίζει να βοηθήσει τον Χρήστο στην έρευνα για το σκοτεινό του παρελθόν. Θα καταφέρει να προστατέψει τον εαυτό του και τον γάμο του;

Η Τελευταία Πράξη έρχεται. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΕΚΟΣ ΚΥΡΑΝΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΧΑΛΗ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «DOCTOR FOSTER», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

