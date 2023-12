Συνέντευξη στην εκπομπή Fay’s Time μετά τη νίκη του στον τελικό του I am celebrity get me out here παραχώρησε ο Τάσος Ξιαρχό την Παρασκευή (15/12). Ο χορογράφος έχει σκοπό, όπως τόνισε, να συνεχίσει τις συνεργασίες του με καλλιτεχνικά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz, καθώς έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα με κορυφαίους τραγουδιστές και τραγουδίστριες.

Ανάμεσα στα ονόματα, που ξεχωρίζει ο Τάσος Ξιαρχό για τις χορευτικές τους ικανότητες και την αντίληψη στην κίνηση, είναι και η Μαρίνα Σάττι. Σε σχετική ερώτηση, μάλιστα, για το αν θα συνεργαστούν στη Eurovision 2024 απάντησε αρνητικά, καθώς είχαν κακή συνεργασία στο παρελθόν.

«Η Μαρίνα Σάττι είναι πάρα πολύ καλή με τις χορογραφίες. Όχι, δεν θα είμαι μαζί της στη Eurovision. Έχουμε διακόψει από την πρώτη μας συνεργασία, από τη «Μάντισσα». Είχα κάνει τη «Μάντισσα» εγώ και από τότε κόψαμε απευθείας. Δεν πληρώθηκα ποτέ. Αλλά δε με ένοιαζαν τα χρήματα στη δουλειά αυτή. Δεν την έκανα για τα λεφτά για αρχή. Την έκανα, γιατί ήταν η εποχή που ήθελα να κάνω κάτι για μένα, να δείξω αυτό που είμαι. Ήταν πολλή αρχή μου. Ήταν της Σάττι πρότζεκτ. Είμαστε πολύ καλά. Σημασία έχει ότι είναι πολύ ταλαντούχα και έδωσε η Ελλάδα σε κάποιον πραγματικά ταλαντούχο να πάει στην Eurovision επιτέλους», είπε ο Τάσος Ξιαρχό.

«Χθες είδα τον Ανδρέα Μικρούτσικο να μιλάει πολύ άσχημα για το πρόσωπό μου»

Ο μεγάλος νικητής του «Celebrity» μίλησε και για τα αρνητικά σχόλια, που έγιναν για το ριάλιτι, ενώ αναφέρθηκε και στον Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Είδα πολλά πράγματα από άλλες εκπομπές, που με στεναχώρησαν. Είδα να μιλάνε πολύ άσχημα για το Celebrity. Δεν δώσαμε κάτι κακό από εκεί μέσα. Είδα μια Ελλάδα από εκεί, που όλοι μάλωναν για ανούσια πράγματα. Αναγκαστικά ήρθα εδώ, αλλά θα ερχόμουν ούτως ή άλλως, γιατί είσαι πολύ σωστή δημοσιογράφος και δεν έρχεσαι εδώ να πεις για τη ζωή σου, αλλά έρχεσαι εδώ για να κάνεις τη δουλειά σου», είπε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό και συνέχισε: «Και είδα ότι κάποιοι είναι σε εκπομπές, για να παρουσιάζουν τον εγωκεντρισμό τους. Μιλούσαν πολύ άσχημα για το Celebrity. Χθες είδα τον Ανδρέα Μικρούτσικο να μιλάει πολύ άσχημα για το πρόσωπό μου. Δεν μου χρωστάει κάτι, για να μιλήσει καλά, αλλά… Μίλησε άσχημα όχι για το παιχνίδι, αλλά για ένα άλλο θέμα».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Είπαν να ντρεπόμαστε, ότι έχουν ρεζιλευτεί όσοι πάνε εκεί. Ντροπή που πήγαν εκεί. Δεν είναι ντροπή να πας κάπου για φιλανθρωπικό σκοπό, ντροπή είναι να βγάζεις συνέχεια κακία».