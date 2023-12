Ο Τάσος Ξιαρχό ήταν ο μεγάλος νικητής του τελικού του ριάλιτι σόου του ΣΚΑΪ «I’m a Celebrity Get me Out of Here» και αφιέρωσε το θρίαμβό του στην Αγγελική Ηλιάδη.

Πιο συγκεκριμένα, στο επεισόδιο που μεταδόθηκε τη νύχτα της Πέμπτης (14/12), ο Τάσος Ξιαρχό και ο Πάνος Καλλίδης, δύο παίκτες της κίτρινης ομάδας, έφτασαν στο μεγάλο τελικό, αφού προηγουμένως, έβγαλαν νοκ άουτ τον ανταγωνισμό, δηλαδή τους Νίκο Αναδιώτη, Γιώργο Χειμωνέτο και Πάτρικ Ογκουνσότο.

Έτσι, έχοντας ξεπεράσει με επιτυχία τη δοκιμασία του πρώτου αγωνίσματος συνάντησαν τους παρουσιαστές του παιχνιδιού, Γιώργο Λιανό και Καλομοίρα, προκειμένου να μπουν στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας και στη διεκδίκηση του επάθλου. Η αποστολή τους ήταν να ξεβιδώσουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν τα αστέρια, αλλά ο βαθμός δυσκολίας της πρόκλησης ήταν αυξημένος μιας και όλα έγιναν σε μεγάλη απόσταση από το έδαφος με πολλά ζώα κι έντομα να κάνουν την προσπάθειά τους πιο δύσκολη.

«Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα! Όποιος κερδίσει, παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει μαζί με ένα μεγάλο κουτί με 85.000 ευρώ να τα παραδώσει στο “Όλοι μαζί μπορούμε”. Φυσικά θα φορέσει αυτό το στέμμα, θα κρατήσει αυτό το σκήπτρο και θα φύγει πολύ χαρούμενος», είπε ο Γιώργος Λιανός και οι δύο ανταγωνιστές ρίχτηκαν στη «μάχη». Ο Τάσος Ξιαρχό ήταν ταχύτερος και κέρδισε με τον παρουσιαστή να τον «στέφει» νέο «βασιλιά της ζούγκλας».

«Το αφιερώνω στην Αγγελική και φεύγω από αυτό το παιχνίδι άλλος άνθρωπος» είπε ο Τάσος Ξιαρχό και παρέλαβε το σκήπτρο του.

Ο Τάσος Ξιαρχό από τη «Μάγισσα» στη νίκη του στο «Celebrity»

Γεννημένος στις 10 Απριλίου 1992, ο Τάσος Ξιαρχό είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, χορογράφος και χορευτής, ενώ με την Κόνι Μεταξά έχει συνεργαστεί σε πολλά τραγούδια καθώς επίσης και με άλλους καλλιτέχνες όπως η Ελένη Φουερέιρα, η Τάμτα κι ο Snik. Αρχικά, απέκτησε φήμη όταν χορογράφησε το βίντεο κλιπ «Μάντισσα» της Μαρίνας Σάττι, της τραγουδίστριας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μέρος σε πολλά ριάλιτι και talent shows της ελληνικής τηλεόρασης όπως το So you think you can dance», «Η Φάρμα» και το «Just The 2 Of Us», ενώ εμφανίστηκε και ως guest στο GNTM.

Στη διάρκεια της ανόδου του στη φήμη, ο Τάσος Ξιαρχό έχει μιλήσει πολλές φορές για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. «Ήταν βίαια τα παιδικά μου χρόνια. Χάρηκα όταν χώρισαν οι γονείς μου. Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός. Πολύ βία. Όχι σε μένα, στις γυναίκες. Η πρώτη μου ανάμνηση σαν παιδί ήταν αίματα. Με τον πατέρα τώρα είμαστε καλά. Μέσα από τα λάθη των γονιών μου με έκαναν καλύτερο άνθρωπο», έχει πει χαρακτηριστικά, ενώ άλλες τοποθετήσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις όπως όταν φάνηκε να χλευάζει μια γυναίκα για τα κιλά της. Μάλιστα, φέρεται να θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του εξαιτίας της σκληρής κριτικής που δέχθηκε, ενώ δεν παύει να λέει και την άποψή του στο ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια.