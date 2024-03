Ενώ το γέλιο είναι κοινό ανθρώπινο χαρακτηριστικό, υπάρχουν εκπληκτικές διαφορές μεταξύ των φύλων στο πώς και γιατί γελούν, καθώς οι μελέτες υποδεικνύουν ότι άνδρες και γυναίκες διαφέρουν ως προς τον τρόπο που προκαλούν, αλλά και ανταποκρίνονται στο γέλιο.

Σύμφωνα με έρευνα, οι γυναίκες έλκονται περισσότερο από άνδρες με αίσθηση του χιούμορ και οι άνδρες έλκονται περισσότερο από γυναίκες που εκτιμούν το χιούμορ τους.

Ποιος γελάει περισσότερο;

Αν οι άνδρες προκαλούν περισσότερο γέλιο, αφού λένε περισσότερα αστεία, τότε οι γυναίκες είναι αυτές που γελούν περισσότερο.

Σε μεγάλη σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως ενώ και τα δύο φύλα γελούν πολύ, οι γυναίκες γελούν περισσότερο. Στην πραγματικότητα το περισσότερο γέλιο προκλήθηκε όταν γυναίκες μιλούσαν με γυναίκες. Όταν η συντροφιά ήταν καθαρά αντρική, δηλαδή άντρες με άντρες, το γέλιο περιορίστηκε στο μισό συγκριτικά με μια γυναικοπαρέα. Τέλος, σε μια μικτή παρέα οι γυναίκες γελούσαν περισσότερο, ανεξάρτητα από το ποιος μιλούσε. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είχαν διπλάσιες πιθανότητες να γελάσουν από τους άνδρες, οι οποίοι αντιθέτως φαίνεται πως είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν το γέλιο παρά να γελάσουν οι ίδιοι.

Σε συνομιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι γυναίκες γελούσαν 126% περισσότερο από τους άντρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες γελούν περισσότερο ενώ οι άντρες προκαλούν περισσότερο γέλιο, κάτι που φαίνεται να ξεκινά από την παιδική ηλικία. Οι «κλόουν» της τάξης είναι συνήθως άνδρες.

Ο ρόλος της νευροχημείας

Κατά την εξέταση αυτών των διαφορών, ο Scott Weems, συγγραφέας του «Ha! The Science of When We Laugh and Why», μας προτρέπει να εστιάσουμε στη νευροχημεία. Συγκριτικές μελέτες αποκαλύπτουν τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές των ανδρών και των γυναικών.

Σύμφωνα με αυτές, ο εγκέφαλος των γυναικών έδειξε περισσότερη δραστηριότητα στην περιοχή που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή λέξεων. Έδειξε επίσης αυξημένη δραστηριότητα στο κέντρο ντοπαμίνης ή ανταμοιβής του εγκεφάλου.

Για τις γυναίκες, όσο πιο αστείο είναι το αστείο, τόσο μεγαλύτερη η δραστηριότητα. Για τους άνδρες, η ενεργοποίηση αυτής της περιοχής παρέμεινε μέτρια για όλα τα αστεία. Μία ερμηνεία είναι ότι οι γυναίκες ακούν με περισσότερη δεκτικότητα και έτσι νιώθουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Οι άντρες, δηλαδή αυτοί που κάνουν τα αστεία, μπορεί να έχουν περισσότερες προσδοκίες και έτσι να βιώνουν λιγότερη απόλαυση ως αποδέκτες του χιούμορ.

Χιούμορ και διαπροσωπικές σχέσεις

Μία από τις παρατηρήσεις στις μελέτες για το χιούμορ και το φύλο είναι ότι ενώ και οι άνδρες και οι γυναίκες μπορεί να χαμογελούν όταν είναι μόνοι, και οι δύο γελούν μόνο όταν είναι μαζί με κάποιον άλλο. Το γέλιο μειώνει την απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων και ως εκ τούτου, είναι μια σημαντική πηγή σύνδεσης και οικειότητας για τους συντρόφους.

