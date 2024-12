Μια ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνας του Κολεγίου Ιατρικής Tucson’s Sarver Heart Center, διαπίστωσε ότι ένα υποσύνολο ασθενών με τεχνητή καρδιά μπορεί να αναγεννήσει τον καρδιακό μυ, ο οποίος μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε νέους τρόπους θεραπείας και ίσως κάποια μέρα για θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Circulation».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει σχεδόν 7 εκατομμύρια ενηλίκους στις ΗΠΑ και ευθύνεται για το 14% των θανάτων ετησίως. Δεν υπάρχει θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια, αν και τα φάρμακα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της. Η μόνη θεραπεία για προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, εκτός από τη μεταμόσχευση, είναι η αντικατάσταση της αντλίας μέσω μιας τεχνητής καρδιάς, που ονομάζεται συσκευή υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας, η οποία μπορεί να βοηθήσει την καρδιά να αντλήσει αίμα.

«Ο σκελετικός μυς έχει σημαντική ικανότητα να αναγεννιέται έπειτα από τραυματισμό. Όπως όταν παίζεις ποδόσφαιρο και σκίσεις έναν μυ, πρέπει να τον ξεκουράσεις και θεραπεύεται» δήλωσε ο Hesham Sadek, MD, Ph.D., διευθυντής του Sarver Καρδιολογικού Κέντρου και επικεφαλής του Καρδιολογικού Τμήματος στο U of A College of Medicine, Τμήμα Ιατρικής του Tucson. «Όταν ένας καρδιακός μυς τραυματίζεται, δεν μεγαλώνει ξανά. Δεν έχουμε τίποτα για να ανατρέψουμε την απώλεια καρδιακού μυός».

Ο Dr. Sadek ηγήθηκε μιας συνεργασίας διεθνών ειδικών προκειμένου να διερευνήσει αν οι καρδιακοί μύες μπορούν να αναγεννηθούν.

Το έργο ξεκίνησε με ιστό από ασθενείς με τεχνητή καρδιά που παρασχέθηκε από συναδέλφους στο University of Utah Health and School of Medicine, με επικεφαλής τον Stavros Drakos, MD, Ph.D., πρωτοπόρο στην ανάκτηση με τη μεσολάβηση της συσκευής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας. Ο Jonas Frisén, MD, Ph.D., και ο Olaf Bergmann, MD, Ph.D., του Ινστιτούτου Karolinska στη Στοκχόλμη, ηγήθηκαν ομάδων στη Σουηδία και τη Γερμανία και χρησιμοποίησαν τη δική τους καινοτόμο μέθοδο χρονολόγησης με άνθρακα ανθρώπινου καρδιακού ιστού για να παρακολουθήσουν αν τα δείγματα περιείχαν νεοδημιουργημένα κύτταρα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι ασθενείς με τεχνητές καρδιές αναγέννησαν μυϊκά κύτταρα σε ποσοστό μεγαλύτερο από έξι φορές σε σχέση με υγιείς καρδιές.

«Αυτή είναι η πιο ισχυρή απόδειξη που έχουμε, μέχρι στιγμής, ότι τα κύτταρα του ανθρώπινου καρδιακού μυός μπορούν πραγματικά να αναγεννηθούν, κάτι που είναι πραγματικά συναρπαστικό, επειδή ενισχύει την ιδέα ότι υπάρχει μια εγγενής ικανότητα της ανθρώπινης καρδιάς να αναγεννηθεί» ανέφερε ο Dr. Sadek. Υποστηρίζει, επίσης, σθεναρά την υπόθεση ότι η ανικανότητα του καρδιακού μυός να «ξεκουραστεί» είναι ο κύριος οδηγός της χαμένης ικανότητας της καρδιάς να αναγεννηθεί λίγο μετά τη γέννηση. Μπορεί να είναι δυνατό να στοχεύσουμε τις μοριακές οδούς που εμπλέκονται στην κυτταρική διαίρεση για να ενισχύσουμε στην καρδιά την ικανότητα αναγέννησης.

Η εύρεση καλύτερων τρόπων θεραπείας της καρδιακής ανεπάρκειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Dr. Sadek και το Κέντρο Καρδιάς Sarver. Αυτή η μελέτη βασίζεται στην προηγούμενη έρευνα του Dr. Sadek για την ανάπαυση και την αναγέννηση των καρδιακών μυών.

Το 2011, ο Dr. Sadek δημοσίευσε μια εργασία στο Science που δείχνει ότι ενώ τα κύτταρα των καρδιακών μυών διαιρούνται ενεργά στη μήτρα, σταματούν να διαιρούνται λίγο μετά τη γέννηση για να αφιερώσουν την ενέργειά τους στην άντληση αίματος στο σώμα ασταμάτητα, χωρίς χρόνο για διαλείμματα.

Το 2014, δημοσίευσε στοιχεία κυτταρικής διαίρεσης σε ασθενείς με τεχνητή καρδιά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα κύτταρα των καρδιακών μυών τους μπορεί να αναγεννηθούν.

Αυτά τα ευρήματα, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις άλλων ερευνητικών ομάδων ότι μια μειοψηφία ασθενών με τεχνητή καρδιά θα μπορούσαν να αφαιρέσουν τις συσκευές τους μετά την αντιστροφή των συμπτωμάτων, τον οδήγησαν να αναρωτηθεί αν η τεχνητή καρδιά παρέχει στους καρδιακούς μύες το ισοδύναμο με το κρεβάτι σε ένα άτομο που αναρρώνει από τραυματισμό ποδοσφαίρου.

«Η αντλία σπρώχνει το αίμα στην αορτή, παρακάμπτοντας την καρδιά» υποστήριξε. «Η καρδιά ουσιαστικά ξεκουράζεται».

Οι προηγούμενες μελέτες του Dr. Sadek έδειξαν ότι αυτή η ανάπαυση μπορεί να είναι ευεργετική για τα κύτταρα του καρδιακού μυός, αλλά χρειάστηκε να σχεδιάσει ένα πείραμα για να καθορίσει αν οι ασθενείς με τεχνητές καρδιές αναγεννούσαν πράγματι τους μυς.

«Αδιαμφισβήτητες ενδείξεις αναγέννησης των μυών της καρδιάς δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ πριν στους ανθρώπους» σημείωσε. «Αυτή η μελέτη παρείχε άμεσες αποδείξεις».

Στη συνέχεια, ο Dr. Sadek θέλει να καταλάβει γιατί μόνο το 25% περίπου των ασθενών «ανταποκρίνεται» σε τεχνητές καρδιές, που σημαίνει ότι ο καρδιακός τους μυς αναγεννιέται.

«Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί κάποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται και κάποιοι όχι, αλλά είναι πολύ σαφές ότι αυτοί που ανταποκρίνονται, έχουν την ικανότητα να αναγεννούν τον καρδιακό μυ» επισήμανε. «Το σημαντικό κομμάτι τώρα είναι να καθορίσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τον καθένα να ανταποκριθεί, γιατί αν μπορείτε, έχετε την ευκαιρία ουσιαστικά να θεραπεύσετε την καρδιακή ανεπάρκεια. Η ομορφιά αυτού είναι ότι μια μηχανική καρδιά δεν είναι μια θεραπεία που ελπίζουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας στο μέλλον. Αυτές οι συσκευές είναι δοκιμασμένες και αληθινές και τις χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια».