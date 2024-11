Η δημοτικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καθώς παρουσιάστηκαν ως μια «ασφαλέστερη» εναλλακτική του καπνίσματος και αυτό εξελίχθησε γρήγορα σε μια γενική αντίληψη.

Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως ανησυχητικά ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης

Στη μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας και δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, συμμετείχαν σχεδόν 176.000 άνθρωποι με μέση ηλικία τα 52 έτη.

Οι επιστήμονες εξέτασαν δεδομένα από ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους και ερωτηματολόγια, καταγράφοντας αν οι συμμετέχοντες είχαν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα, καπνό ή αλκοόλ. Σε μια περίοδο παρακολούθησης τεσσάρων ετών, καταγράφηκαν συνολικά 3.242 περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων είχαν 19% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν μια μορφή καρδιακής ανεπάρκειας κατά την οποία ο καρδιακός μυς γίνεται δύσκαμπτος, εμποδίζοντας την καρδιά να γεμίσει σωστά με αίμα. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε σύνδεση μεταξύ της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και μιας άλλης μορφής καρδιακής ανεπάρκειας που προκαλείται από εξασθένιση της καρδιάς.

Οι πιθανοί μηχανισμοί βλάβης στην καρδιά

Η εισπνοή νικοτίνης μέσω των ηλεκτρονικών τσιγάρων φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την καρδιά με διάφορους τρόπους:

Αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης .

. Στένωση των αρτηριών , γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σκλήρυνση των τοιχωμάτων τους και σε αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος.

, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σκλήρυνση των τοιχωμάτων τους και σε αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος. Φλεγμονώδεις αντιδράσεις που μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση καρδιολογικών παθήσεων.

Προηγούμενες έρευνες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να οδηγήσει σε σκλήρυνση της καρδιάς και φλεγμονή, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί αν αυτά τα ευρήματα ισχύουν και για τον άνθρωπο.

Τα όρια της έρευνας και οι ανησυχίες των ειδικών

Παρόλο που η μελέτη υποδεικνύει μια σύνδεση μεταξύ της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και της καρδιακής ανεπάρκειας, οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προκαλούν άμεσα τη συγκεκριμένη πάθηση. Η έλλειψη δεδομένων για το ιστορικό καπνίσματος των συμμετεχόντων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς της μελέτης.

Η Dr. Holly Middlekauff από το Πανεπιστήμιο UCLA, σύμφωνα με το Health, επεσήμανε ότι οι περισσότεροι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερης ηλικίας, τα χρησιμοποιούν ως εναλλακτική για το κάπνισμα. Έτσι, η σύνδεση μεταξύ καρδιακής ανεπάρκειας και ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι χρήστες είχαν ήδη καπνίσει στο παρελθόν.

Αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να είναι λιγότερο βλαβερά από τα παραδοσιακά τσιγάρα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν είναι ακίνδυνα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή της μελέτης, Dr. Yakubu Bene-Alhasan, το άτμισμα θα πρέπει να αποφεύγεται μέχρι να αποκτηθεί πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεών του στην υγεία.

Η καλύτερη επιλογή για την καρδιακή υγεία παραμένει η αποχή τόσο από το κάπνισμα όσο και από τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η συνέχιση της έρευνας είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί με σαφήνεια ο βαθμός του κινδύνου που συνεπάγεται η χρήση αυτών των συσκευών.