Η σεμαγλουτίδη, το ενεργό συστατικό στα φάρμακα για τον διαβήτη και τη διαχείριση βάρους, Ozempic και Wegovy, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τα πολλαπλά της οφέλη.

Νέα ευρήματα επιστημονικών ερευνών δείχνουν ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα στον τομέα της υγείας. Από την προστασία της νεφρικής υγείας μέχρι τη μείωση του κινδύνου για σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος και η άνοια, η σεμαγλουτίδη αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση διάφορων παθήσεων.

Ακολουθούν πέντε οφέλη της που την καθιστούν μια υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή πέρα από τον έλεγχο του διαβήτη και τη μείωση του βάρους.

1. Προστασία της νεφρικής υγείας

Τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine αποκάλυψαν ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να προστατεύει την υγεία των νεφρών. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που λάμβαναν σεμαγλουτίδη είχαν 24% χαμηλότερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν σοβαρά νεφρικά προβλήματα σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Η δοκιμή περιελάμβανε περίπου 3.500 άτομα με νεφρική νόσο και διαβήτη τύπου 2.

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη, με τη συμμετοχή 17.600 ατόμων που ήταν παχύσαρκα ή υπέρβαρα και είχαν καρδιαγγειακή νόσο, συνέδεσε τη σεμαγλουτίδη με μείωση 22% των περιστατικών που σχετίζονταν με τα νεφρά. Γενικά, πλήθος ερευνών υποδεικνύει ότι η ουσία θα μπορούσε να συμβάλει στη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου , η οποία συμβαίνει όταν τα νεφρά καταστρέφονται και χάνουν σταδιακά την ικανότητα να φιλτράρουν το αίμα όπως θα έπρεπε.

2. Μείωση του κινδύνου για καρκίνο του παχέος εντέρου

Μία μελέτη του 2023 έδειξε ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να μειώσει το ποσοστό του καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν σεμαγλουτίδη είχαν 25% χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν μετφορμίνη (επίσης ουσία για τη θεραπεία του διαβήτη) και 44% χαμηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν ινσουλίνη.

3. Πρόληψη της άνοιας

Μελέτες έχουν υποδείξει ότι τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν φάρμακα τύπου GLP-1 αγωνιστές υποδοχέων, όπως η σεμαγλουτίδη, μπορεί να έχουν χαμηλότερο ποσοστό άνοιας σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο. Αυτό οφείλεται πιθανώς στην βελτίωση της διαχείρισης του διαβήτη, η οποία μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και φλεγμονών, παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ.

4. Μείωση του κινδύνου παγκρεατίτιδας

Έρευνες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας στην Βοστώνη έδειξαν ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο οξείας παγκρεατίτιδας, της ξαφνικής φλεγμονής του παγκρέατος. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ασθενείς που λάμβαναν σεμαγλουτίδη είχαν χαμηλότερα ποσοστά επανεμφάνισης της παγκρεατίτιδας σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν άλλες θεραπείες .

5. Βελτίωση των συμπτωμάτων του πολυκυστικού συνδρόμου των ωοθηκών

Η σεμαγλουτίδη χρησιμοποιείται εκτός ενδείξεων για τη θεραπεία των συμπτωμάτων του πολυκυστικού συνδρόμου των ωοθηκών. Πολλές γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες είναι υπέρβαρες ή παχύσαρκες και μπορεί να έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, προδιαβήτη ή διαβήτη. Με τη βελτίωση του ελέγχου της γλυκόζης και την απώλεια βάρους, αυτές οι γυναίκες μπορεί να δουν βελτίωση στην κανονικότητα των εμμήνων κύκλων τους και στη μείωση της υπερανδρογοναιμίας (υπερβολική τριχοφυΐα, ακμή).

Αντιμετωπίζει και τον εθισμό ουσιών;

Μία μικρή μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 έδειξε ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να συμβάλει και στην αντιμετώπιση του εθισμού στις ουσίες και συγκεκριμένα στο αλκοόλ.

«Τα GLP-1 φαίνεται να αλλάζουν μέρος της λειτουργίας της επιθυμίας και της ανταμοιβής στον εγκέφαλο. Επί του παρόντος δεν καταλαβαίνουμε πλήρως πώς συμβαίνει αυτό», δήλωσε στο Health ο Jesse Richards του Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας. Από τη συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορούν να εξαχθούν γενικά και ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο ο Richards σημείωσε πως πλέον η μελέτη διευρύνεται ώστε να εξεταστεί η χρήση αλκοόλ σε άτομα που λαμβάνουν σεμαγλουτίδη ή εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα αναμένονται τον επόμενο χρόνο.

Ένα θεραπευτικό πολυεργαλείο

Η σεμαγλουτίδη φαίνεται να προσφέρει πολλά περισσότερα από τη διαχείριση του βάρους και του διαβήτη. Με τη δυνατότητα να προστατεύει τα νεφρά, να μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου, άνοιας και παγκρεατίτιδας, και να βελτιώνει τα συμπτώματα των πολυκυστικών ωοθηκών, η σεμαγλουτίδη εξελίσσεται σε ένα ισχυρό εργαλείο στη σύγχρονη ιατρική. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι φαρμακευτικές θεραπείες έχουν και τις παρενέργειές τους, και η χρήση τους πρέπει να γίνεται πάντα με καθοδήγηση από ειδικό υγείας.