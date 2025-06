Ο Dean Valentine, ένας υγιής άνδρας κοντά στα 60, απολάμβανε τη ζωή του ως παππούς και οικογενειάρχης, μέχρι που, όπως ισχυρίζεται, η υγεία του καταστράφηκε μετά τη λήψη του εμβολίου Pfizer κατά του κορονοϊού.

Ευτυχισμένος σύζυγος της πρώην ηθοποιού Alison Bettles, γνωστής από τη βρετανική σειρά «Grange Hill», πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς δύο εγγονιών, ο κύριος Valentine περνούσε τον χρόνο του με γκολφ και διακοπές με φίλους. Όμως, τον Δεκέμβριο του 2021, λίγο μετά τη χορήγηση του εμβολίου, άρχισε να εμφανίζει «καταστροφικά» και «παράξενα» συμπτώματα, όπως έντονη ζάλη, τρέμουλο σε όλο το σώμα και μόνιμο πονοκέφαλο.

Σήμερα, σε ηλικία 60 ετών, αναφέρει ότι έχει ξοδέψει περίπου 100.000 λίρες σε ιδιωτική ιατρική περίθαλψη, κέντρα ευεξίας και θεραπείες αποτοξίνωσης, όπως αυστηρή δίαιτα με χυμούς επί μία εβδομάδα, στην προσπάθειά του να θεραπευτεί.

«Αν ήμουν στο 100% ως άνθρωπος, τώρα είμαι στο 10%», δήλωσε στην Daily Mail. «Είμαι συντετριμμένος. Με έχει καταστρέψει. Είναι καταστροφικό που βρίσκομαι σε αυτήν την κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Valentine ανέφερε ότι τα συμπτώματα ξεκίνησαν λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό, όταν ένιωσε μια «παράξενη» γεύση στο στόμα του. Στη συνέχεια, άρχισε να βιώνει άλλες παράξενες αισθήσεις, όπως η εντύπωση ότι φοράει γυαλιά στο κεφάλι του, ενώ δεν υπήρχαν.

«Θυμάμαι να λέω στην Alison: “Έχω την πιο τρελή αίσθηση, τα γυαλιά μου είναι στο κεφάλι μου!” και όταν πήγα να τα βγάλω, δεν ήταν εκεί», είπε.

Η «βόμβα», όπως την αποκαλεί, έσκασε τον Απρίλιο του 2022, όταν έκανε διακοπές με φίλους και ένιωσε ξαφνικά πολύ άσχημα.

