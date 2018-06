Λαμπρή τελετή αποφοίτησης για το University of New York in Prague

Στις 22 Ιουνίου 2018 το University of New York in Prague (UNYP) μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College πραγματοποίησε την 17η Τελετή Αποφοίτησης, στο κατάμεστο Palác Žofín στην Πράγα.

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν δικαιωματικά οι 200 απόφοιτοι από 40 χώρες, το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, καθώς και εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες, εκπρόσωποι από την Κυβέρνηση της Τσεχίας και της πολιτικής, πρεσβευτές και διπλωμάτες.

Κύριος ομιλητής στην Αποφοίτηση του 2018 του UNYP, ήταν ο τ. Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Jan Fischer, ενώ χαιρετισμό απεύθυναν επίσης και οι κ.. Mitchell S. Nesler, Officer in Charge, του State University of New York-Empire State College, ο Καθ. George E. Holmes, Πρόεδρος και Vice Chancellor του University of Bolton και η κ. Eva Anderová, τ. Υφυπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, κ. Ηλίας Φούτσης, τόνισε ότι «Η επιτυχία του University of New York in Prague επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή φήμη και την απήχηση του Ομίλου New York College σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ως πτυχιούχοι καταξιωμένων πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται το University of New York in Prague, είστε πολύ καλά εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες, ηθικές και κοινωνικές αξίες που θα σας επιτρέψουν να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά όποιες δυσκολίες και διλήμματα θα συναντήσετε στον επαγγελματικό και προσωπικό στίβο, για να είστε πάντα οι νικητές» και ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία!

Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα: Ενθουσιασμό, χαρά, συγκίνηση, βραβεύσεις, ελπιδοφόρα μηνύματα αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι οι απόφοιτοι του UNYP βαδίζουν με εφόδια προς το μέλλον τους! Και αυτό γιατί η υψηλή θέση του University of New York in Prague και τα ισχυρά πτυχία που προσφέρει σε συνεργασία με διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια, αποτελούν εχέγγυο και διαβατήριο για παγκόσμια καριέρα και σπουδές υπεροχής

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College εδώ και 30 χρόνια, πρεσβεύει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση προσφέροντας σπουδές με διεθνή αναγνώριση και μια ξεχωριστή εμπειρία για ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα που οδηγούν σε Αμερικάνικο ή Ευρωπαϊκό πτυχίο από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια.

Τα πτυχία Bachelor, Master και PhD που αποκτώνται στο New York College από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ) ως ισοδύναμα με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα (www.minedu.gr).

Το New York College είναι το μόνο κολλέγιο που έχει ιδρύσει ιδιωτικά Πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας, το University of New York in Prague-UNYP και το University of New York in Tirana-UNYT.

