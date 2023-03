Αν αγαπάς την κουλτούρα του μπάσκετ, τότε θα λατρέψεις το drop της νέας Basketball συλλογής της adidas με τίτλο ‘RememberThe Why: Chapter 01’. Στο adidas Originals Store Athens θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις και να ανακαλύψεις όλα τα key pieces της νέας adidas Basketball συλλογής, που θα σε κάνουν να είσαι κομψός εντός και εκτός γηπέδου.

Είτε είσαι ενεργός αθλητής ή αγαπάς τη μπασκετική κουλτούρα, η συλλογή της adidas ‘Remember The Why: Chapter 01’ σε καλεί να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να ξεχωρίσεις με στυλ στο παρκέ. Η adidas Basketball εξερευνά νέους δρόμους στη γραμμή, τη λειτουργικότητα και το χρώμα. H συλλογή ‘Remember The Why: Chapter 01’ επανεφεύρει τα κλασσικά σχήματα και τις αναλογίες, διατηρώντας τις γραμμές των εμβληματικών adidas Basketball key items.

Βασισμένη στον ενεργό τρόπο ζωής του απαιτητικού αθλητή, η συλλογή με τις γήινες αποχρώσεις απευθύνεται σε όσους έχουν την πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούν να πετύχουν εντός και εκτός γηπέδου. Oversized hoodies συνώνυμα του μπάσκετ, αμάνικες μπλούζες από βαμβακερό premium φλις, ρούχα σχεδιασμένα με unitefit gender-neutral εφαρμογή αποτελούν μερικά highlights της πιο cool basketball συλλογής.

Ανακάλυψε την adidas Basketball αποκλειστικά στο adidas Originals Store Athens (Αθηναΐδος 5 & Καλαμιώτου) και στο adidas.gr .