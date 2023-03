Ο Όμιλος Allwyn, κορυφαίος πάροχος λοταριών στην Ευρώπη, ανακοινώνει την παγκόσμια συνεργασία του με το Wings for Life World Run, ένα ετήσιο δρομικό γεγονός που συγκεντρώνει χρήματα για την έρευνα του νωτιαίου μυελού. Η πρωτοβουλία αυτή θα υποστηριχθεί από τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είναι μέλος του Ομίλου Allwyn.

Ο Όμιλος Allwyn θα είναι επίσημος παγκόσμιος συνεργάτης στους αγώνες Wings for Life που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια. Ο εφετινός αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαΐου 2023.

Το Wings for Life World Run, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2014, προφέρει το σύνολο των εσόδων και των δωρεών για την υποστήριξη σε παγκόσμιο επίπεδο επιστημονικών ερευνών και κλινικών μελετών, για την εύρεση θεραπείας των τραυματισμών του νωτιαίου μυελού. Από το 2014, έχει συγκεντρώσει 38,3 εκατομμύρια ευρώ, με πάνω από 1 εκατομμύριο συμμετέχοντες στους αγώνες σε 195 χώρες. Το 2022, 161.892 συμμετέχοντες από 192 χώρες συμμετείχαν στο Wings for Life World Run, συγκεντρώνοντας 4,7 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Ο αγώνας διοργανώνεται από το Wings for Life, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με έδρα την Αυστρία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοι του Ομίλου Allwyn και των εταιρειών του θα κληθούν να συμμετάσχουν στον αγώνα και να συμβάλλουν στη συγκέντρωση εσόδων, ως μια ακόμη έμπρακτη δέσμευση της Allwyn στην κοινωνική προσφορά. Το 2021, ο Όμιλος Allwyn και οι εταιρείες του συνεισέφεραν περισσότερα από 32 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωφελείς σκοπούς.

Όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν την ίδια ώρα, παγκοσμίως, ανεξαρτήτως ζώνης ώρας. Η κινούμενη γραμμή τερματισμού, το «Catcher Car», ξεκινά 30 λεπτά μετά την εκκίνηση, προσπερνώντας δρομείς και χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων διαδοχικά, έως την λήξη του αγώνα.

Ο Pavel Turek, Chief Global Brand & CSR Officer του Ομίλου Allwyn δήλωσε: «Στην Allwyn, η υποστήριξη καλών σκοπών είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το Wings for Life World Run σε χώρες που δραστηριοποιόμαστε: την Αυστρία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Κύπρο, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένας εξαιρετικός σκοπός και μια παγκόσμια εκδήλωση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι, χωρίς περιορισμό, νεότεροι ή μεγαλύτεροι σε ηλικία, άτομα σε καλή φυσική κατάσταση ή σε αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν υπάρχει νικητής, άρα όλοι κερδίζουν».

Η Anita Gerhardter, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Wings for Life, δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την Allwyn στο Wings for Life World Run ως παγκόσμιο συνεργάτη. Με τη συμβολή της, η Allwyn θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθειά μας να βρούμε θεραπεία για τους τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού και να αλλάξουμε τη ζωή τόσων πολλών ανθρώπων. Προσωπικά, το μήνυμα της Allwyn «κερδίζουμε όλοι» μου αρέσει ιδιαίτερα, διότι εκφράζει ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύει το Wings for Life World Run».