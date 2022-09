Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Κώστα Καζάκου. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα.

Πριν λίγους μήνες, ο Κώστας Καζάκος αποχώρησε από την παράσταση «Ματωμένα Χώματα» όπου θα πρωταγωνιστούσε λίγο πριν την πρεμιέρα και τη θέση του πήρε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Κώστας Καζάκος: Το βιογραφικό του σπουδαίου ηθοποιού

Ο Κώστας Καζάκος γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας. Στα 18 του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει παιδαγωγός ωστόσο η αριστερή κληρονομιά του πατέρα του έγινε λόγος αρνητικής αντιμετώπισής του από το πανεπιστήμιο. Του ζητούσαν χαρτί κοινωνικών φρονημάτων και επειδή δεν το είχε, δεν του επέτρεψαν την εγγραφή του στη σχολή. Έτσι, άλλαξε σταδιοδρομία και φοίτησε στην Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου (1953-1956) και στην Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν (1954-1957).

Το 1973 τιμήθηκε με το Α’ Χρυσό Βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την αρτιότερη παραγωγή, της μεταφοράς της Λυσιστράτης. Υπήρξε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

Ήταν Ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαραβικού Συνδέσμου και μέλος της Επιτροπής Άδειας Άσκησης επαγγέλματος του Ηθοποιού, συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου (μαζί με τον Λέοντα Τριβιζά) και ιδρυτής του ιδρύματος «Τζένη Καρέζη».

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007 και του Οκτωβρίου 2009 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΚΚΕ, ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Από το 1968 μέχρι το 1992 υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένη Καρέζη, με την οποία απέκτησε τον γιο τους, τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο (γενν. 1969). Από το 1997 έως σήμερα ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένη Κόλλια, με την οποία έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Αλέξανδρο (γενν. 1997), την Άρτεμι-Γεωργία (γενν. 1998), την Ηλέκτρα (γενν. 2002) και τη Μάγια (γενν. 2008). Η Άρτεμις-Γεωργία έχασε τη ζωή της στις 25 Ιουνίου 1999, σε ηλικία 8 μηνών και μία εβδομάδα μετά την βάπτισή της, πάσχοντας από μία σπάνια ασθένεια.

Κώστας Καζάκος: Ο έρωτας με τη Τζένη Καρέζη

«Θα ήθελα να είχα γνωρίσει πιο πριν τον Κώστα. Να είχα κερδίσει τα χαμένα χρόνια. Τίποτα άλλο. Βλέπεις εγώ σε όλη μου τη ζωή περίμενα τον Καζάκο. Δεν τον είχα βρει και περιπλανιόμουν», είχε δηλώσει κάποτε η Τζένη Καρέζη για τον Κώστα Καζάκο ο οποίος υπήρξε ο δεύτερος σύζυγός της.

Ο έρωτας της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου γεννήθηκε στα κινηματογραφικά πλατό, όπως και άλλοι και πάνω από ένα… τάβλι. Οι δυο τους γνωρίζονταν από παλιά και είχαν συναντηθεί πολλές φορές όμως η η κινηματογραφική τους συνάντηση στο «Κοντσέρτο» ήταν σα να επρόκειτο για την πρώτη φορά.

Το γύρισμα το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο και για τους δύο, έγινε στον Ισθμό της Κορίνθου. Εκείνος ντυμένος λοχαγός περίμενε με την Καρέζη και τον Δημόπουλο να περάσει τη διώρυγα ένα πλοίο. Μέχρι να ξεκινήσει το γύρισμα, κάθισαν οι δυο τους κάτω από μία ελιά και ξεκίνησαν να παίζουν τάβλι. Αυτό γινόταν σε κάθε διάλειμμα των γυρισμάτων και η μία παρτίδα έφερε την άλλη και μετά τον έρωτα.

Ο γάμος τους έγινε έναν χρόνο μετά και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1968. Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1969, με τον ερχομό του γιού τους, Κωνσταντίνου.

Κώστας Καζάκος: Το κόλπο για να μην κουμπαριάσει με τον Παπαδόπουλο

Τόσο ο Κώστας Καζάκος όσο και η Τζένη Καρέζη είχαν αριστερές πεποιθήσεις μάλιστα στα χρόνια της δικτατορίας έκαναν τον δικό τους αγώνα εναντίον του καθεστώτος. Και όμως, το ζευγάρι παραλίγο να κουμπαριάσει με την Χούντα. Πώς θα γινόταν αυτό;

Όσα παιδιά γεννιόντουσαν την 21η Απριλίου, τα βάφτιζε ο Παπαδόπουλος ή η σύζυγος του Δέσποινα ή κάποιος από την οικογένεια του Ζωιτάκη, που συμμετείχε στο πραξικόπημα. Λέγεται μάλιστα, πως το ζευγάρι είχε καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο προκειμένου να αποφύγουν την κουμπαριά σε περίπτωση που ο γιος τους γεννιόταν την 21η Απριλίου.

Κώστας Καζάκος: Δεν ένιωσε ποτέ σταρ

«Μου στοίχισε πάρα πολύ το ότι δεν είχα την ευκαιρία να σπουδάσω», εξομολογήθηκε ο Κώστας Καζάκος σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο τέλος του 2021 στην κάμερα της εκπομπής «Ελένη» ενώ τόνισε τότε πως δεν ένιωσε ποτέ σταρ του σινεμά.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ σταρ του σινεμά. Είχα πάντα την αίσθηση ότι με το σινεμά κάτι δεν κάναμε καλά. Η Τζένη Καρέζη ήταν άλλης σχολής, άλλης νοοτροπίας, καλλιεργημένο άτομο. Πάλεψε με όλη της τη δύναμη να αξιοποιήσει τα προσόντα της, τον πλούτο που είχε», είχε δηλώσει τότε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καζάκος.

Κώστας Καζάκος: Όταν συνεργάστηκε με τους Manowar

Οι Manowar ανέβηκαν στην σκηνή του «Release Athens» στο τέλος του 2021 και παρουσίασαν το «The Revenge Of Odysseus». Το έργο τους ήταν εμπνευσμένο από την «Οδύσσεια». Το τραγούδι, «The Revenge Of Odysseus» ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα και για τη δημιουργία του ενώθηκαν οι δυνάμεις ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι φαινομενικά δεν έχουν κάτι κοινό. Συγκεκριμένα, οι ηθοποιοί Κώστας Καζάκος, ο γιος του Κωνσταντίνος Καζάκος αλλά και ο Σάκης Τόλης του συγκροτήματος Rotting Christ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Manowar και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Ο Κώστας Καζάκος στο νέο τραγούδι των Manowar υποδύθηκε τον Οδυσσέα ενώ ο Κωνσταντίνος Καζάκος τον Τηλέμαχο. Οι δυο ηθοποιοί απέδωσαν το ομηρικό έπος σε Αρχαία Ελληνικά ενώ η μετάφραση του, έφερε την υπογραφή του Σάκη Τόλη.

Κώστας Καζάκος: Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη

Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη του Κώστα Καζάκου ήταν στην εκπομπή Art Week και την Λένα Αρώνη, όπου είχε μιλήσει για την Τζένη Καρέζη και όσα έζησαν οι δυο τους.

«Τότε υπήρχε ήδη μια καθαρή επαφή με τον κόσμο, ειλικρινής, ανιδιοτελής κι ούτε είχαμε σκοπό να πλουτίσουμε και να κερδοσκοπήσουμε. Ένα, δύο σπίτια είχαμε, στεγαστήκαμε ωραία και καλά περάσαμε. Ό,τι βγάλαμε, γιατί πολλές φορές οι αγελάδες ήταν παχιές, πάλι τα έφαγε το θέατρο. Το θέατρο δεν σε κάνει πλούσιο.

Όταν αρρώστησε η Τζένη και πέθανε, μου έλεγαν δεν λυπάσαι; Τι να λυπηθώ; Πέρασε μια ζωή, που μακάρι να τη ζούσαν όλες οι Ελληνίδες. Τιμήθηκε, αγαπήθηκε, πέρασε καλά και δοξάστηκε. Τι άλλο να κάνεις; Έκανε το παιδί κι είχε την οικογένειά της. Αυτό που προκαλεί λύπη ήταν ότι θα μπορούσε να έχει 10-15 χρόνια ακόμα, όπου ήταν στην ωριμότητά της να παίξει ρόλους» είχε αναφέρει ο Κώστας Καζάκος.