Προδόθηκε από την καρδιά του ο βραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας Άγγελος Βισκαδουράκης σε ηλικία 59 ετών.

Ο Άγγελος Βασκαδουράκης αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα με την υγεία του τα οποία δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών GSC.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα το πρωί έφυγε αναπάντεχα από κοντά μας ο αγαπημένος συνάδελφος και φίλος Άγγελος Βισκαδουράκης.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ο Άγγελος, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε από το 2011, ήταν μονίμως στο σπίτι του και κατά διαστήματα αποκλειστικά στο κρεβάτι του. Το GSC εδώ και πολλούς μήνες υποστήριζε ηθικά και οικονομικά -με τη βοήθεια και των χορηγών μας- τις αναγκαίες φυσικοθεραπείες, τις οποίες έκανε μέχρι και χθες. Παρά τις προσπάθειές μας όμως, ο Άγγελος προδόθηκε από την καρδιά του.

Διατηρούμε ωστόσο την εικόνα του, αγαπητού σε όλους και δυναμικού μέλους της κινηματογραφικής μας κοινότητας μέχρι το 2011, που είχε πραγματοποιήσει συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες, όπως η Λουκία Ρικάκη, ο Βαγγέλης Σερντάρης, ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης.

Το ΔΣ του GSC εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και σε όσους του στάθηκαν μέχρι το τέλος.

Καλό ταξίδι φίλε Άγγελε! Θα είσαι πάντα ένας από εμάς…

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για το θάνατο του Άγγελου Βισκαδουράκη.

«Ο θάνατος του Άγγελου Βισκαδουράκη αφήνει μεγάλο κενό στην ελληνική κινηματογραφία και μας βυθίζει σε θλίψη.

Ο Α. Βισκαδουράκης υπήρξε διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας συμβάλλοντας στην αισθητική ποιότητα της ελληνικής ταινίας και στη διεθνή ακτινοβολία της. Η οξύτητα και η ευαισθησία του βλέμματός του τον έκαναν άξιο συνοδοιπόρο σημαντικών Ελλήνων και Ελληνίδων σκηνοθετών. Στάθηκε δίπλα στη Λουκία Ρικάκη («Ταξίδι στην Αυστραλία» το 1989, «Κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις» το 1994), στον Βαγγέλη Σερντάρη («Βασιλική» το 1997), στον Κωνσταντίνο Γιάνναρη («Δεκαπενταύγουστος» το 2001, «Man at the Sea» το 2011). Για για το «Μan at the Sea» βραβεύτηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Ο Α. Βισκαδουράκης ήταν ιδρυτικό μέλος του Greek Society of Cinematographers.

To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στους οικείους του» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.

Ποιος ήταν ο Άγγελος Βισκαδουράκης

O Αγγελος Βισκαδουράκης γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1962. Από 13 ετών άρχισε να ασχολείται με τη φωτογραφία. Το 1984 πήγε στη Σχολή Σταυράκου παράλληλα με τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο. Συνεργάστηκε με την αρχαιολογική υπηρεσία ως φωτογράφος ενώ, παράλληλα, εργαζόταν ως φωτογράφος στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Αργότερα εργάστηκε στη Stefi, όπως αναφέρει το flix.gr, αρχικά ως βοηθός ηλεκτρολόγου, έπειτα ως β’ βοηθός οπερατέρ και ως α’ βοηθός. Συνεργάστηκε με τον Γιώργο Πανουσόπουλο και τον Νίκο Καβουκίδη. Δούλεψε στην Ολλανδία και τη Γερμανία ως βοηθός οπερατέρ και ως φωτογράφος. Αρχισε να δουλεύει διευθυντής φωτογραφίας σε διαφημιστικά, αφού τελείωσε τη θητεία του στον ελληνικό στρατό. Εκανε πολλές ταινίες μικρού μήκους, μεταξύ των οποίων το Ελντοράντο της Πέννυς Παναγιωτοπούλου, που πήρε πολλές διακρίσεις και βραβεία. Αμέσως μετά, κινηματογράφησε την ταινία της Λουκίας Ρικάκη Ταξίδι στην Αυστραλία. Το 1989 έγινε δεκτός στο American Film Institute, του Λος Αντζελες. Το 1990 πήρε το πτυχίο Master of Fine Arts in Cinematography και εργάστηκε στην Αμερική για τα επόμενα τρία χρόνια. Συνεργάστηκε με τον Allen Davio στο Fearless, έκανε τρεις ταινίες μικρού μήκους και πολλά διαφημιστικά. Το 1994 έκανε το Κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις της Λουκίας Ρικάκη, Το 1996 κινηματογράφησε την τηλεταινία της Πέννυς Παναγιωτο- πούλου «Σαν βροχή και σαν χαλάζι.. Ηταν Διευθυντής Φωτογραφίας στη «Βασιλική» του Βαγγέλη Σερντάρη», συνέχισε να εργάζεται σε διαφημιστικά, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Το 2001 συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη στον «Δεκαπενταύγουστο». Μαζί έκαναν και το «Man at Sea», λίγο πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2011, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.