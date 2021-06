Η Salty Bag, σταθερός χορηγός της Spetses Classic Yacht Regatta, η οποία συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής, φέτος εμπνέεται από το πανέμορφο παρελθόν της ναυτοσύνης και μεταφέρει ηχηρά μηνύματα για το καλύτερο μέλλον όλων μας!

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά για τη Spetses Classic Yacht Regatta 2021, η Salty Bag δημιούργησε την τσάντα Tritone (Τρίτων),μια minimal τσάντα ώμου, που το σχήμα της παραπέμπει στην υπέροχη πρύμνη του θρυλικού σκάφους Riva Tritone του 1958, παίρνοντας έτσι διαστάσεις που «άφησαν εποχή», αποτίνοντας παράλληλα, φόρο τιμής στο αγαπημένο σκάφος της πριγκιπικής δυναστείας τους Μονακό, όντας επίσημη άκατος του Πρίγκιπα Rainier και της Grace Kelly.

H Tritone της Salty Bag δημιουργήθηκε από παροπλισμένα ιστιοπλοϊκά πανιά, το υλικό σήμα – κατατεθέν της Salty Bag, τα οποία ράφτηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύουν το σχήμα της πρύμνης του Riva Tritone, ενώ η μαλακή και εύχρηστη λαβή είναι από παλιές ζώνες ασφαλείας αυτοκινήτων.

Γεμάτη χρώματα, η ιδιαίτερη αυτή τσάντα επικοινωνεί και στις δύο πλευρές της σημαντικά μηνύματα. Η μια πλευρά φέρει το σήμα του αγώνα, ενώ στην άλλη, η Salty Bag επέλεξε να συνεργαστεί με την Κερκυραία εικαστικό Μαριάννα Μπότη, τελειόφοιτη του University of Arts London, η οποία, στην πτυχιακή της «We Can Save the World», επένδυσε με graffiti και stencil το πανί ώστε ως τσάντα να μεταφέρει θετικά μηνύματα-βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας μας για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με το μοντέλο κλιματικής αλλαγής “Climate Interactive” του MIT.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα-βήματα είναι:

“Tax Carbon into the Ground” – “Walk & Cycle into the Future” – “Think Systems not Problems” – “Repair Everything” – “Our plant-based future tastes Great” – “Local is the New Global”.

Τέλος, η Salty Bag πάντα λειτουργώντας στο πλαίσιο της απομείωσης του αποτυπώματος άνθρακα και της κυκλικής οικονομίας προσδιόρισε το αποτύπωμα των graffiti κατά την παραγωγή των τσαντών, χρησιμοποιώντας τους δείκτες σχετικής έρευνας που έχει εκδώσει η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) “Establishing Graffiti Emissions as a Nonpoint Source Sector” και απομείωσε τις εκπομπές της μέσω του πιστοποιημένου από την WWF διεθνούς οργανισμού απομείωσης εκπομπών, The Gold Standard.

O Στρατής Ανδρεάδης δήλωσε: «Πάντα θα εμπνεόμαστε από τις ομορφιές που φτιάχνει ο άνθρωπος για να απολαμβάνει τη θάλασσα. Το Tritone είναι κορυφαίο παράδειγμα ναυπηγικής τέχνης. Το να βασίζεσαι σε αειθαλή, κλασικά σχήματα σημαίνει ότι δε θα βαρεθείς ποτέ τη τσάντα σου που είναι και ζητούμενο της βιώσιμης μόδας. Είμαστε πολύ τυχεροί που συνεργαστήκαμε με την Μαριάννα που φέρνει νέες ιδέες και μια έξυπνη και όμορφη ματιά στη δουλειά μας»

Η Μαριάννα Μπότη δήλωσε: «Θέλω μέσα από τις εικόνες μου να εμπνεύσω τους ανθρώπους γύρω μου, να πιστέψουν σε ένα καλύτερο μέλλον και να καταλάβουν πόση δύναμη έχει ο κάθε ένας μας να κάνει τον κόσμο καλύτερο μέσα από τις επιλογές τους, από την καλοσύνη τους και την προσπάθειά τους».