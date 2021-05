Με την αναβαθμισμένη σειρά μπάνιου GROHE Plus, η GROHE, παγκόσμιος ηγέτης στις ολοκληρωμένες λύσεις για το μπάνιο και την κουζίνα, προσφέρει πλέον στους χρήστες της απόλαυση υψηλής αισθητικής, ενώ δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.

Η νέα αναβαθμισμένη συλλογή GROHE Plus προσφέρει στους χρήστες μια πληθώρα δυνατοτήτων. Η φωτεινή ένδειξη για τη θερμοκρασία αυξομειώνεται με ακρίβεια και είναι πάντα εμφανής στην ενσωματωμένη οθόνη LED στο πάνω μέρος της μπαταρίας, ενώ το χρώμα αλλάζει από ανοιχτό μπλε σε σκούρο κόκκινο, όταν η θερμοκρασία του νερού ανεβαίνει. Με την αλλαγή του χρώματος της ένδειξης, οι χρήστες ενημερώνονται όταν το ζεστό νερό ρέει, πολλές φορές άσκοπα, για να κλείνουν τη μπαταρία και να αποφεύγουν έτσι, τη σπατάλη ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, η GROHE καθημερινά υπενθυμίζει τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης του νερού, του πολυτιμότερου αγαθού στον πλανήτη.

Η μπαταρία GROHE Plus μπορεί, ανά πάσα στιγμή να γίνει ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την απόλαυση. Απλά και μόνο με το άγγιγμα της φωτεινής ένδειξης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της μπαταρίας, η ρύθμιση αλλάζει από αυτή του συμβατικού σπρέι σε Eco Spray, επιτυγχάνοντας έτσι, ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού. Με ρυθμό ροής μόλις 4 λίτρων ανά λεπτό, η κατανάλωση νερού μειώνεται σημαντικά.

Eξελιγμένος σχεδιασμός με κομψές πινελιές για το μπάνιο σας

Ο δυναμικός σχεδιασμός της GROHE Plus είναι εμπνευσμένος από την αψίδα, η οποία συμβολίζει τη δύναμη και την κομψότητα. Ο σχεδιασμός της GROHE Plus αποτελεί ένα εντυπωσιακό δημιούργημα, καθώς συνδυάζει αρμονικά τα κυκλικά σχήματα με τις καθαρές γραμμές ενός κύβου, αλλά και την άνεση με το εργονομικό design. To περιστρεφόμενο στόμιο 90 μοιρών που διαθέτει, κάνει τη μπαταρία ακόμη πιο φιλική στους χρήστες, ενώ «αφήνει χώρο» στον νιπτήρα, για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις. Η GROHE Plus είναι διαθέσιμη σε Chrome, SuperSteel και Brushed Hard Graphite με μαύρη οθόνη LED για να ταιριάζει στην αισθητική του χώρου κάθε σπιτιού.

Η συλλογή GROHE Plus περιλαμβάνει μια ποικιλία σχημάτων για να ταιριάζει αρμονικά τόσο με σειρές που διαθέτουν κεραμικά τετράγωνα σχήματα, όσο και στρογγυλά, όπως η GROHE Essence ή GROHE Cube. Επιπλέον, ο θερμοστάτης GROHE SmartControl και η ντουζιέρα κεφαλής GROHE Rainshower SmartActive, προϊόντα στα οποία υπάρχει η δίχρωμη επιφάνεια της οθόνης LED από χρώμιο και υψηλής ποιότητας ακρυλικό γυαλί σε χρώμα MoonWhite, συμπληρώνουν τη συλλογή GROHE Plus, προσδίδοντας ακόμα πιο αρμονική εμφάνιση σε κάθε μπάνιο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή GROHE Plus, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

grohe.de.

Μπείτε στη ψηφιακή πλατφόρμα GROHE X και ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες τεχνολογίες για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.